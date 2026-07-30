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Poznato stanje dečaka koji je teško povređen u nesreći u Crnoj Gori: Oglasili se iz UKC Niš, ovo su nove informacje o stanju deteta

Dečak povređen u teškom udesu minibusa na putu Kotor–Nikšić nalazi se na intenzivnoj nezi UKC Niš, stanje mu je stabilno.

 
Autor:  Milica Krstić
30.07.2026.10:23
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Poznato stanje dečaka koji je teško povređen u nesreći u Crnoj Gori: Oglasili se iz UKC Niš, ovo su nove informacje o stanju deteta
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Osmogodišnji dečak koji je teško povređen u udesu, koji se 12. jula dogodio na magistralnom putu Kotor – Nikšić i dalje se nalazi na intenzivnoj nezi Klinike za dečiju hirurgiju u Nišu, ali je njegovo zdravstveno stanje stabilno, rekli su danas u Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Zdravstveno stanje dečaka se prati, a u narednom periodu, kako je rečeno u UKC Niš, očekuju ga dodatne hirurške intervencije.

Dečak je u udesu zadobio teške povrede glave i pluća i prvobitno je bio na lečenju u Kliničkom centru u Podgorici. U Univerzitetski klinički centar Niš dečak je prebačen avionom Vlade Srbije 22. jula, a sa njim je bila i njegova majka koja je u udesu zadobila povredu ruke i koja je operisana u UKC Niš.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 12. jula na magistralnom putu Kotor – Nikšić, kada se prevrnuo minibus koji je prevozio hodočasnike iz Srbije sa povratka iz Manastira Ostrog.

U udesu je poginula 21-godišnja devojka iz Vrtišta kod Niša, a 16 osoba je povređeno, među njima i deca.

Povređeni su nakon udesa bili zbrinuti u bolnicama u Risnu i Kotoru, a potom je njih sedmoro avionom Vlade Srbije prebačeno iz Tivta do Niša, gde je nastavljeno njihovo lečenje.

Alo.rs/RTS

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