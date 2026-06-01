Građevinski radnik I. D. (24), državljanin Azerbejdžana, teško je povređen danas oko 11.30 časova na gradilištu u Raškoj ulici na Savskom vencu.

Do nesreće je došlo kada je mladić, iz za sada nepoznatih razloga, pao sa metalne konstrukcije, koja se potom obrušila i pala direktno preko njega.

Mladi radnik je kolima Hitne pomoći u teškom stanju hitno prevezen u Urgentni centar.

Nakon hitne dijagnostike u Urgentnom centru, lekari su nesrećnom mladiću konstatovali teške telesne povrede. Zbog prirode povreda, on će odmah biti upućen na Institut za ortopediju Banjica radi daljeg lečenja i operativnih zahvata.

Na mestu nesreće u Raškoj ulici obavljen je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog teškog incidenta.

Istraga bi trebalo da pokaže da li su na gradilištu bile ispoštovane sve zakonske mere zaštite na radu, kao i šta je uzrokovalo pad i rušenje masivne metalne konstrukcije.

Alo/Telegraf

