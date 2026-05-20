Na magistralnom putu Novi Pazar - Tutin, u mestu Ribariće, večeras oko 20.45 časova došlo je do saobraćajne nezgode.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila "folksvagen" i "reno", a na automobilima je pričinjena velika materijalna šteta, posebno na prednjim delovima vozila.
Nakon sudara saobraćaj je bio otežan, dok su okupljeni građani i učesnici nezgode pokušavali da raščiste kolovoz.
Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika, niti o uzroku nezgode.
Policija je obavila uviđaj, a više detalja o okolnostima sudara očekuje se uskoro.
Alo/Sandžak Danas
