Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 20.45 časova na magistralnom putu Novi Pazar – Tutin, u mestu Ribariće, a na fotografijama sa lica mesta se može videti koliko je silovit bio udar.

Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila "folksvagen" i "reno", a na automobilima je pričinjena velika materijalna šteta, posebno na prednjim delovima vozila.

Kako se može videti na fotografiji, automobili su uništeni, a srča i krhotine od vozila su svuda po kolovozu.

Nakon sudara saobraćaj je bio otežan, dok su okupljeni građani i učesnici nezgode pokušavali da raščiste kolovoz.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika, niti o uzroku nezgode.

Policija je obavila uviđaj, a više detalja o okolnostima sudara biće poznato nakon istrage.

