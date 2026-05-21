Goran S., vlasnik jednog poznatog restorana, ranjen je danas u svom luksuznom restoranu na Novom Beogradu, a napadača Mihajla D. (24) savladao je pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice koji se zatekao na licu mesta. Zanimljivo je da je isti restoran pre šest meseci bio meta napada, kada je na njega bačena bomba, a iza tog incidenta, kako se sumnja, stajala je grupa „Vračarci“.

Kako saznajemo, napad se dogodio oko 11.30 časova, nakon što je osumnjičeni Mihajlo ušao u restoran i seo za slobodan sto u blizini mesta gde je vlasnik sedeo. Kada mu je prišao, izvukao je pištolj i zapucao.

– Napad su zabeležile sigurnosne kamere i vidi se kako je ranjeni muškarac, nakon početnog šoka, pokušao da reaguje i snađe se u haosu. Posle prvobitnog iznenađenja reagovalo je i osoblje restorana, zbog čega je napadač počeo da beži – objašnjava naš izvor i dodaje:

– Napadač je naleteo na pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice koji je čuo pucnjavu i odmah krenuo ka restoranu. Specijalac je, čim je ugledao mladića sa oružjem kako beži, pojurio za njim i sustigao ga posle oko 50 metara. Razoružao ga je, zadržao do dolaska policije i obavestio nadležne. Za to vreme ranjeni vlasnik restorana prevezen je u Urgentni centar, gde su mu dijagnostikovane tri prostrelne rane – rekao je izvor.

On dodaje da je policija po dolasku zatekla oružje koje je obezbedio pripadnik SAJ-a, kao i da su po nalogu tužilaštva izuzeti snimci sa sigurnosnih kamera.

– Pored snimaka, uzete su i izjave zaposlenih. U međuvremenu je otkriveno da je za osumnjičenog nedavno iznajmljen stan u blizini restorana i da je više puta dolazio kako bi, navodno, pratio navike ranjenog vlasnika. Istragom se došlo do sumnje da je Mihajlo angažovan da izvrši ubistvo i da mu je za to obećano 100.000 evra. Upravo zbog toga sada se utvrđuje ko je naručio napad i iz kog razloga – objašnjava sagovornik.

Prema njegovim rečima, isti restoran našao se na meti i 5. februara, kada je na njega bačena bomba.

– Tada su uhapšeni osumnjičeni za koje se veruje da stoje iza niza napada na vlasnike restorana i kafića u prestonici. Sumnja se da su napade organizovali kako bi reketirali ugostitelje. Ono što je sada posebno zanimljivo jeste da je isti restoran ponovo napadnut, ali ovog puta na znatno ozbiljniji način. Umesto eksplozivne naprave, sada je, kako policija sumnja, pokušano ubistvo, koje srećom nije izvršeno. Prve indicije ukazuju da iza svega stoji grupa koja sebe naziva „Novi Vračarci“. Na policiji i tužilaštvu je da utvrde zašto su sada odlučili da likvidiraju vlasnika restorana – rekao je izvor.

On dodaje da su se tokom noći dogodila još tri napada na ugostiteljske objekte.

– Rano jutros zapaljen je lokal u Čumićevom sokačetu. Takođe, Molotovljev koktel bačen je na lokal Vuka Barjuševića na Vračaru, koji je pre pet meseci bio meta pucnjave. Iako prve indicije ukazuju da ista grupa stoji iza svih ovih napada, policija još utvrđuje da li su incidenti povezani. Radi se na prikupljanju tragova i dokaza kako bi organizatori i izvršioci bili identifikovani i uhapšeni – zaključio je naš izvor.