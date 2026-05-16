Muškarac, čiji identitet se utvrđuje, stradao je u udesu u Moskovskoj ulici u Podgorici, saopšteno je iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Iz te službe rečeno je da im je jutros u 6.50 prijavljeno da je došlo do saobraćajne nesreće u Podgorici u kojoj su učestvovala dva automobila. Prema prvim informacijama, jedno od vozila koje je učestvovalo u sudaru je taksi vozilo u kojem se nalazio putnik koji je poginuo na licu mesta.

- Stradali muškarac je korisnik taksi usluge. Njegov identitet se utvrđuje -rečeno je iz OKC.

(Vijesti)