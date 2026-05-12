Kod Bubanj potoka, na obilaznici oko Beograda, jutros oko 8.25 sati, došlo je do sudara, i ovde se upravo stvaraju velike gužve. Kako saznajemo, jedna osoba je povređena i prevezena u Urgentni centar.

Prema prvim informacijama, na potezu između Bubanj potoka i tunela u smeru ka tunelu došlo je do sudara u kome su učestvovala dva automobila marke "punto".

Nakon sudara jedno vozilo završilo je u krajnjoj levoj traci, a kako saznajemo, jedan putno je smrskan u prednjem delu, dok je drugom vozilu uništen branika.

Nakon sudara ovo vozilo je završilo na delu zaustavne i desne trake.

Zbog nesreće, saobraćaj se na ovom potezu obilaznice oko Beograda otežano odvija i stvara se kolona vozila

