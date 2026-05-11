Tokom protekle noći u Beogradu dogodila su se dva saobraćajnih udesa u kojima je troje ljudi teže povređeno, dok su ekipe Hitne pomoći intervenisale i zbog većeg broja alkoholisanih osoba, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Dežurne ekipe Hitne pomoći su obavile ukupno 122 intervencije, od čega 21 na javnim mestima zbog osoba u alkoholisanom stanju, piše Tanjug.

U saobraćajnoj nesreći na uglu Kneza Miloša i Miloša Pocerca u 22.15 oboren je motociklista koji je prevezen u Urgentni centar sa težim povredama.

Na Novom Beogradu, u 23.11 u Vojvođanskoj ulici, dogodila se još jedna saobraćajana nezgoda u kojoj su teže povređeni dvojica muškaraca (24 i 30) koji su prebačeni u KBC Zemun.

Istovremeno, u Orahovoj ulici došlo je do tuče maloletnih lica u kojoj je teže povređen dečak (15).

Dve ekipe su poslate na teren, jedna kako bi prevezla dečaka (15), a kasnije transportovala muškarca, u dečju bolnicu u Tiršovoj gde su mu konstantovane teže povrede.

Za pomoć su se najviše javljale osobe sa hipertenzijom i bolovima u grudima, asmatičari, onkološki pacijenti i hronični bolesnici.