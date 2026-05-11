Potraga za Jovanom T. (29), koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima nestao u hladnoj reci tokom proslave punoletstva, nastaviće se i danas.

Specijalizovane jedinice Žandarmerije i ronioci ponovo izlaze na teren kako bi pretražili korito Save nizvodno od Umke.

Novi detalji istrage ukazuju na dramatične trenutke koji su prethodili nestanku. Prema nezvaničnim saznanjima, jedan od očevidaca potvrdio je policiji da je juče ujutru, oko 7.30 časova, jasno video mladića u reci.

"Mladić je u tom trenutku plivao, ali mu se ubrzo nakon toga izgubio svaki trag u talasima", navodi izvor blizak istrazi.

Ovo svedočenje potvrđuje sumnje da se nestanak dogodio upravo u ranim jutarnjim satima, neposredno nakon što je muzika na splavu utihnula, a galamu zamenile policijske sirene.

Uporedo sa potragom, isplivavaju i informacije o stanju u kojem se mladić nalazio. Prema rečima osoba upućenih u događaje sa splava, Jovan T. je na proslavi konzumirao alkohol.

Izvori tvrde da je mladić bio u vidno alkoholisanom stanju u trenutku kada je skočio u vodu.

Gosti koji su se juče vraćali na mesto nesreće opisuju atmosferu kao horor film. Splav su napuštali ljudi u suzama, dok su inspektori uzimali izjave od zaposlenih i preostalih zvanica.

Dok policija traga za telom, stanari okolnih splavova ne prestaju da iznose optužbe na račun objekta u kojem je organizovan rođendan. Tvrde da su buka, vika i bacanje smeća bili svakodnevica, a da je sinoćna galama kulminirala raspravom pred samo svitanje.

"Svi smo potreseni, ali ovo je katastrofa na koju smo upozoravali. Danas smo se probudili uz sirene, a strahujemo da će se potraga završiti onim najgorim", kaže jedan od stanovnika obale.

Fokus današnje akcije biće na detaljnom češljanju rečnog dna i priobalja. Istražitelji će ponovo ispitati ključne svedoke kako bi se utvrdilo da li je Jovan T. samovoljno skočio u reku ili je tom činu prethodio fizički sukob, s obzirom na to da su komšije prijavile da su čule raspravu pre dolaska policije.

Potraga se nastavlja, a javnost sa zebnjom iščekuje nove informacije sa obale Save.

