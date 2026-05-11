Štab za vanredne situacije grada Loznice upozorava građane da se, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u ponedeljak 11. i utorak 12. maja očekuju nestabilne vremenske prilike praćene pljuskovima, grmljavinom, lokalno obilnijom kišom, gradom i jakim udarima vetra.

Za utorak, 12. maj, narandžasti meteoalarm proglašen je i za područje Zapadne Srbije, dodaju. Ovde se očekuje jako nevreme.

Dramatično upozorenje na nevreme širom Srbije izdao je danas RHMZ.

"Ne izlazite napolje tokom nevremena"

"U zonama intenzivnih padavina mogući su problemi sa atmosferskom kanalizacijom, otežano odvijanje saobraćaja, kao i oštećenja na pokretnoj i nepokretnoj imovini. Postoji i povećan rizik od udara groma, prekida u snabdevanju električnom energijom i pada grana i stabala usled jakog vetra", navodi se u saopštenju Štaba za vanredne situacije.

Iz Štaba apeluju na građane da budu oprezni, da izbegavaju boravak na otvorenom tokom nevremena, kao i parkiranje vozila ispod drveća i nestabilnih objekata.

"Nadležne službe prate situaciju i spremne su da reaguju u skladu sa razvojem vremenskih prilika", navodi se.
















