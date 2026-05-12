U Beogradu su se tokom protekle noći dogodila dva udesa sa vozačima motocikala, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Muškarac star 30 godina je pao sa motora u 20.40 časova kod Mašinskog fakulteta u Ulici 27. marta i zadobio lakše povrede, koje su mu sanirane na licu mesta.

U 23.30 časova u Bulevaru oslobođenja, kod restorana "Franš", muškarac star 27 godina takođe je pao sa motora i zadobio teže povrede, nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezen na Kliniku za ortopediju na Banjici.

Dežurne ekipe Hitne pomoći su obavile ukupno 106 intervencija, od čega 17 na javnim mestima, najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na odeljenje toksikologije VMA.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, osobe sa hipertenzijom i bolovima u grudima, astmatičari i onkološki pacijenti