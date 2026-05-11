Jedna od naših najpoznatijih fitnes instruktorki S. V. (46) umrla je tokom seksualnog odnosa s dečkom. Zgranuti čovek pozvao je policiju i Hitnu pomoć koja je konstatovala smrt, a instruktorku je identifikovala njena ćerka koja je kasnije došla u stan.

Ovaj nesvakidašnji slučaj dogodio se na Novom Beogradu maja 2008. godine i razbio mit da samo muškarci umiru tokom ljubavnih igara.

Kako smo tada pisali, a što smo nezvanično saznali, S. V. po zanimanju instruktorka fitnesa, nije bila udata, a živela je sa ćerkom i majkom.

Kobnog dana, u toku popodneva, sa svojim dečkom bila je na ručku u jednom beogradskom restoranu, odakle su se uputili u stan u kojem nije bilo nikoga. Nakon popijene kafe, upustili su se u seksualni odnos, tokom kojeg je nesrećnoj ženi pozlilo.

Kako se u početku posumnjalo, S. V. je umrla od srčanog udara, ali je po nalogu dežurnog istražnog sudije njeno telo bilo prebačeno na Institut za sudsku medicinu, gde je urađena obdukcija.

Kako smo tada saznali, dečko fitnes instruktorke opisao je nadležnima šta se dogodilo.

- Izašli smo na ručak, devojka je jela pljeskavicu, ja roštilj. Popili smo po čašu pića i otišli do nje. Sve je bilo kako treba. Znate, mi smo se voleli. Tokom ljubavnog čina, kada nas je sustizao vrhunac, ona je počela da krklja, ubrzo je prestala da diše. Pokušao sam da joj pružim prvu pomoć, a ostalo sve znate – rekao je dečko fitnes instruktorke.

Po završenoj obdukciji utvrđeno je da je fitnes instruktorka umrla zbog gušenja. Naime, obdukcija je pokazala da se deo pojedene pljeskavice iz želuca usled fizičkih aktivnosti vratio i zaglavio u dušniku, što je izazvalo smrt.