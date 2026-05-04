Kako je saopštio UKCS, nakon dijagnostičkih pregleda i ukazane lekarske pomoći, dvoje pacijenata će biti zadržano u toj ustanovi radi lečenja.

Na putu Đurinci - Sopot jutros je došlo do saobraćajne nesreće kada su se sudarili autobus i putničko vozilo. Saobraćajna nesreća dogodila se oko 7.40 časova, a na lice mesta izašla su dva saniteta Hitne pomoći.

Lekar iz Hitne pomoći u Sopotu rekao je za Tanjug da su povređeni uglavnom ugruvani, osim jedne pacijentkinje koja ima frakturu nosnih kostiju i bolnu osetljivost vrata, zbog čega joj je kragnom imobilisan vrat.

Prema pisanju pojedinih medija, autobus koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći prevozio je radnike.

Podsetimo, prve nezvanične informacije navodile su da je povređeno 11 osoba, od kojih 10 lakše, a jedna devojka (20) teže.

