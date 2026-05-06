Kristijan B. (19), za koga se sumnja da je izazvao saobraćajnu nesreću u Novom Pazaru u kojoj su on i još tri osobe izgubili živote, a dvoje ljudi zadobilo povrede, sutra će biti sahranjen.

Sahrana će se održati na lokalnom groblju u podne, dok će se opelo obaviti sat ranije. Kako saznajemo, mladić je bio omiljen u svom rodnom gradu Novom Pazaru i bavio se sportom.

Njegovi prijatelji ostali su u šoku zbog tragedije u kojoj je Kristijan učestvovao.

Za njega su rekli da je bio odgovoran mladić, ali da...

Prema prvim informacijama sa lica mesta, do tragedije je došlo kada je vozač "golfa" novopazarskih registarskih oznaka B. K., krećući se iz pravca Novog Pazara ka Raški, započeo preticanje više vozila u koloni. Tom prilikom, kako se sumnja, prešao je u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa "opel astrom" koja je dolazila iz suprotnog smera.

Za volanom "opela" nalazio se S. V. (69), dok je na mestu suvozača bio V. M. (45). U istom vozilu nalazili su se i putnici V. K. (55) i V. M. (45).

Na licu mesta život su izgubili vozač "golfa" B. K., vozač "opela" S. V. i suvozač V. M., dok je V. K. podlegla teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj stradalih porastao na četiri.

Teško povređeni su R. L. (20), suvozač iz "golfa", kojem je zbog težine povreda najavljen hitan transport za Beograd, kao i V. M. (45), putnik iz "opela", koji je zadržan u novopazarskoj bolnici na daljem lečenju i dijagnostici. Lekari se za sada ne izjašnjavaju o njegovom zdravstvenom stanju.