On je, odgovarajući na pitanja novinara nakon puštanja u rad novog superkompjutera u Državnom data centru u Kragujevcu, rekao da Srbija dugoročno beleži značajno nižu stopu nezaposlenosti i da nastoji da dovede nove investitore.

"Srbija nema veliki problem sa nezaposlenošću, ali bi bilo dobro da nam na nekoliko mesta te radno intenzivne, sa niskim platama kompanije nisu otišle. Međutim one moraju da odu kada povećavate minimalne zarade i to je stvar koja nam se dešava", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li treba da zabrinjava podatak da je broj zaposlenih u Srbiji smanjen u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period 2025. godine.

Prema rečima predsednika, takve kompanije ne možete da zadržite ako stalno povećavate minimalac za 50 i 100 evra, jer one onda odlaze u zemlje gde mogu da plate 200 ili 300 evra.

Vučić je naglasio je da država nastoji da nadomesti izgubljena radna mesta i dovede nove investitore. Kako je dodao, Srbija sada privlači kapitalno intenzivne investicije koje zapošljavaju manji broj radnika, ali prave neuporedivo veće profite, povećavaju izvoz i doprinose smanjenju spoljnotrgovinskog deficita.

"To vam je stalna borba i privlačenje investitora", istakao je Vučić i naglasio da ćemo ove godine imati više investicija nego prethodne, uprkos teškoj globalnoj situaciji.

Vučić je rekao da nema bojazni kada je reč o trenutnim kretanjima na tržištu rada, ali da postoji zabrinutost da Srbija ne zaostane u oblastima poput robotike i drugim visokim tehnologijama.

BONUS VIDEO