Policijski službenici nalaze se na mestu događaja, a više informacija o uzrocima i okolnostima oštećenja bit će poznato nakon završetka uviđajnih radnji.
Alo/Avaz
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Oštećen bankomat u sarajevskom naselju Višnjak, policija utvrđuje detalje
U sarajevskom naselju Višnjik tokom noći došlo je do oštećenja bankomata i staklenog portala na jednom objektu. Policija je izašla na teren, a okolnosti ovog događaja bit će poznate nakon obavljenog uviđaja.
- U 04.20 sati prijavljeno je da je došlo do oštećenja bankomata i staklenog portala. Uviđaj se radi - potvrdila je za medije portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.
Policijski službenici nalaze se na mestu događaja, a više informacija o uzrocima i okolnostima oštećenja bit će poznato nakon završetka uviđajnih radnji.
Alo/Avaz
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