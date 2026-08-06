U sarajevskom naselju Višnjik tokom noći došlo je do oštećenja bankomata i staklenog portala na jednom objektu. Policija je izašla na teren, a okolnosti ovog događaja bit će poznate nakon obavljenog uviđaja.

- U 04.20 sati prijavljeno je da je došlo do oštećenja bankomata i staklenog portala. Uviđaj se radi - potvrdila je za medije portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.