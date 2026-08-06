Inspektori beogradske kriminalističke policije tokom višedecenijskog rada rasvetljavali su neka od najtežih ubistava, bombaških napada, eksplozija i obračuna organizovanih kriminalnih grupa. Ipak, među predmetima koji su ostali zapisani u policijskim analima nalazi se i jedan potpuno nesvakidašnji slučaj, koji je zbog svoje bizarnosti dobio internu šifru „vaginalna eksplozija“.

Reč je o događaju starom više od dve decenije, kada je žena iz Lazarevca završila na operacionom stolu nakon što joj je tokom intimnog odnosa sa suprugom eksplodirala bočica dezodoransa koju su, kako je kasnije ispričala policiji, koristili u ljubavnoj igri.

Ovaj predmet godinama se prepričavao među pripadnicima tadašnjeg Petog odeljenja za požare i eksplozije, čiji su inspektori bili zaduženi da utvrde da li se radi o nesrećnom slučaju ili eventualnom pokušaju teškog krivičnog dela.

Poziv iz bolnice zbunio i iskusne inspektore

Kako je svojevremeno ispričao jedan od policajaca koji je radio na slučaju, sve je počelo pozivom iz jedne beogradske ginekološke bolnice.

Lekari su obavestili policiju da je primljena žena sa izuzetno teškim povredama reproduktivnih organa nastalim usled eksplozije.

-Taj slučaj nikada neću zaboraviti. Dobili smo informaciju da je u bolnicu primljena žena kojoj su intimni organi teško povređeni u eksploziji. Već tada nam je bilo jasno da nas čeka potpuno neuobičajen predmet - prisetio se sagovornik.

Odmah je formiran tim inspektora.

Dok je jedna ekipa otišla na adresu na kojoj se nesreća dogodila kako bi obavila uviđaj i prikupila eventualne tragove, druga je požurila u bolnicu da razgovara sa povređenom ženom, njenim suprugom i lekarima.

Lekari ispraznili bolničku sobu

Zbog prirode povreda, inspektori su zamolili medicinsko osoblje da ostale pacijentkinje privremeno izvedu iz sobe kako bi nesmetano mogli da obave razgovor.

Žena je, kako navode policijski izvori, bila veoma kooperativna i bez ustručavanja je do detalja objasnila šta se dogodilo kobne večeri.

Ispričala je da su suprug i ona sedeli kod kuće i gledali televiziju, kada su naišli na program za odrasle.

Atmosfera se ubrzo promenila, pa su odlučili da eksperimentišu u spavaćoj sobi.

Tokom odnosa koristili su i bočicu dezodoransa.

Prema njenim rečima, u jednom trenutku, baš kada su bili na vrhuncu ljubavnog zanosa, začuo se snažan prasak.

-Osetila sam užasan bol. Suprug je počeo da viče da je dezodorans eksplodirao. Pokušao je da ukloni ostatke bočice, ali sam već obilno krvarila. Odmah me je odvezao u bolnicu, gde sam hitno operisana - ispričala je tada povređena žena.

Muž ispričao gotovo identičnu priču

Sličnu izjavu dao je i njen suprug, koji je policiji potvrdio da nije imao nameru da povredi suprugu i da je sve bila nesreća nastala tokom njihove intimne igre.

Njegova verzija događaja poklapala se sa izjavom povređene žene, ali i sa nalazima lekara.

Medicinski pregled pokazao je da su u telu žene pronađeni delovi metalne ambalaže dezodoransa, što je potvrđivalo da je upravo eksplozija izazvala teške povrede.

Iskusni ginekolog iznenadio policajce

Posebno je ostao upamćen razgovor inspektora sa ginekologom koji je operisao povređenu ženu.

Policajce je iznenadilo to što lekar nije delovao naročito šokirano.

Naprotiv, objasnio im je da su lekari tokom godina iz ženskih intimnih delova vadili razne predmete i da ovakve intervencije, iako retke, nisu potpuno nepoznate medicinskoj praksi.

Navodno je kroz šalu rekao da pacijentkinjama savetuje da, ukoliko već eksperimentišu, koriste predmete koji ne mogu da eksplodiraju niti da izazovu ovakve povrede.

Njegova opaska izazvala je nevericu među policajcima, koji su kasnije godinama prepričavali taj razgovor.

Nakon prikupljenih izjava, obavljenog uviđaja i analize medicinske dokumentacije, inspektori su zaključili da nema elemenata krivičnog dela.

Utvrđeno je da suprug nije pokušao da povredi ili usmrti svoju ženu, već da je reč o nesrećnom slučaju nastalom iz nehata tokom intimnog odnosa.

Predmet je zbog toga vrlo brzo zatvoren.

Iako nije imao krivičnopravni epilog, slučaj je ostao upamćen kao jedan od najbizarnijih u istoriji beogradske kriminalističke policije i godinama se među inspektorima prepričavao pod internom šifrom „vaginalna eksplozija“.