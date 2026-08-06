Emina Jahović se našla na meti prevarantkinje iz Crne Gore koja joj je u Istanbulu ukrala garderobu, tašne i cipele u vrednosti od više od 50.000 evra.

Iako je pevačica imala plemenitu nameru da ogromnu količinu luksuznih stvari proda i zarađeni novac donira onima kojima je najpotrebnije, na kraju je ostala i bez stvari i bez novca.

Kako navodi izvor blizak pevačici, Emina je godinama trošila novac na krpice, tašne i cipele, zbog čega se danas kaje. Nakon razvoda od turske zvezde Mustafe Sandala, ali i kako je postala zrelija, njeni prioriteti su se promenili. Pevačica je "spustila loptu" i sada najviše novca ulaže u muziku i nekretnine.

S obzirom na to da se tokom godina nakupila ogromna količina garderobe koja joj je zauzimala previše prostora u kućama i stanovima, Emina je ranije te stvari poklanjala rođakama i prijateljicama. Međutim, tokom jedne od selidbi, došla je na ideju da spoji lepo i korisno i da brendirane stvari proda preko interneta u humanitarne svrhe.

Emina je sakupila veliku količinu gotovo nove garderobe, od kojih mnoge komade nije nijednom obukla. Na preporuku prijatelja odlučila je da ih proda preko jednog sajta za prodaju polovnih stvari.

Ubrzo nakon toga, kod nje u Istanbul došla je devojka iz Crne Gore koja se bavi ovim poslom. Devojku je dovela Eminina lična stilistkinja iz Istanbula, pa niko nije sumnjao u njene namere. Prevarantkinja je pevačici pokazala svoj profil na Instagramu i objasnila proces rada, a Emina je bila oduševljena i odmah joj je predala svu pripremljenu garderobu, tašne i cipele.

Međutim, devojka je spakovala stvari, odnela ih sa sobom, a ubrzo potom blokirala Eminu na svim društvenim mrežama i nestala bez traga. Pevačica je ostala potpuno zatečena i razočarana, ne toliko zbog materijalnog gubitka, već zbog činjenice na šta su sve ljudi spremni.

"Svi smo mislili da je okej"

Pevačica je potvrdila ova saznanja i otkrila kako se oseća nakon ovog neprijatnog događaja.

- Tu devojku je dovela moja stilistkinja iz Istanbula. Svi smo mislili da je ona okej i da će sve uraditi kako treba. Imala je Instagram profil, nabavljala je i prodavala te stvari. Mislili smo da ćemo sve to posle dati u dobrotvorne svrhe, ali to je sve bila samo prevara. Tad mi je bilo teško, ne zato što su te stvari otišle, i trebalo je da odu, nego zato što sam mislila da ću uraditi nešto dobro. Mnogo sam nostalgična, živim u inostranstvu i, kad vidim ljude iz naše zemlje, mislim da ne postoje bolji ljudi i da oni nikad ništa loše neće uraditi - rekla je pevačica.

Alo/Kurir

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