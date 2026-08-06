U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušano je troje osumnjičenih zbog postojanja osnova sumnje da su 2. avgusta 2026. godine po prethodnom dogovoru, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, iz koristoljublja lišili života oštećenog R.G.

Osumnjičeni Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže na saslušanju su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se stavlja na teret krivično delo Teško ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da su 2. avgusta u večernjim časovima, putničkim motornim vozilom marke „Fiat Punto“, osumnjičeni dovezli u blizinu piljarnice i stana oštećenog, nakon čega je Milica Đ, po prethodnom dogovoru sa oštećenim, ušla u njegov stan, pa je po prethodno sačinjenom planu i u nameri da ga dovede u bespomoćan položaj i time omogući nesmetano izvršenje dogovorenog krivičnog dela, započela sa njim intiman odnos.

Navela ga je, kako se sumnja, da u potpunosti skine odeću, a potom ga je uz negov pristanak, vezala pertlama za ruke i noge, čime mu je bilo onemogućeno da pruži bilo kakav otpor, nakon čega je u stan ušao Mario S.

Potom su Mario S. i Milica Đ. oborili oštećenog na pod, stavili mu u usta tkaninu koju su vezali pertom preko usta i gurali mu je dublje u usnu duplju, a glavu mu zabacivali unazad uz trzaje, usled čega je kod oštećenog nastupila smrt.

Mario S. i Milica Đ. su zatim, kako se sumnja, izvršili premetačinu stana i iz sefa oduzeli oko 11.000 delom u dinarskim apoenima, a delom u evrima, dok je za to vreme Martina K. ostala u putničkom motornom vozilu ispred grade, posmatrala prilaz objektu i bila spremna da upozori okrivljene ukoliko se neko pojavi.

Nakon izvršenog krivičnog dela svo troje osumnjičenih su se zajedno udaljili sa lica mesta navedenim vozilom, a potom podelili oduzeti novac.

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