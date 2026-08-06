Video sa venčanja Loren Brus postao je viralan na TikToku i za kratko vreme prikupio više od 18 miliona pregleda.

Tokom crkvene ceremonije Loren nije mogla da sakrije emocije. Dok su joj suze tekle niz lice, sveštenik joj je prišao držeći u rukama komad liturgijske tkanine. U tom trenutku mlada je bila ubeđena da joj pruža maramicu.

Bez razmišljanja uzela je tkaninu, obrisala suze, a zatim čak i izduvala nos. Tek nekoliko sekundi kasnije shvatila je da to nije bila maramica, već štola koju je sveštenik nameravao da položi preko ruku mladenaca kao deo tradicionalnog bračnog blagoslova.

Na snimku se može čuti kako mu, potpuno nesvesna zabune, govori: „Hvala, oče“, dok sveštenik nakratko ostaje zatečen.

Kasnije je kroz smeh objasnila šta se dogodilo.

„Mislila sam da mi sveštenik daje maramicu, a zapravo je hteo da nam stavi štolu preko ruku za blagoslov“, napisala je uz video koji je osvojio društvene mreže.

Kako je ispričala, kada je shvatila svoju grešku, nije mogla da zaustavi smeh, a cela situacija brzo je postala tema među gostima.

U komentarima su se javili brojni korisnici koji su priznali da bi verovatno reagovali potpuno isto.

„Molim vas, recite mi da se i sveštenik na kraju nasmejao“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Neprijatno mi je dok gledam, ali ne mogu da prestanem da se smejem.“

Mnogi su podelili i sopstvene anegdote iz crkve, priznajući da su i sami imali slične nespretne trenutke tokom verskih obreda.

Inače, štola je deo liturgijske odeće koju nose katolički sveštenici. Tokom obreda venčanja stavlja se preko ruku mladenaca kao simbol njihovog zajedništva i Božjeg blagoslova, zbog čega je ova zabuna dodatno nasmejala korisnike interneta.