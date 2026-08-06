U Srbiji je u 8 sati najtoplije u Zrenjaninu, gde je izmereno 30 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 13 stepeni, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Beogradu je izmereno 29 stepeni, a u Novom Sadu, Kikindi i Banatskom Karlovcu 28 stepeni, dok je u Somboru i na Paliću izmereno 27 stepeni.

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a u AP Kosovo i Metohija na snayi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni.

Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

U petak i za vikend će intenzitet vrućina oslabiti pa se u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni, a zatim se početkom sledeće sedmice ponovo očekuje postepeni porast temperatura.

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