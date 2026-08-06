Horoskop otkriva razne aspekte našeg života, ali može li nam otkriti i koliko dugo ćemo živeti? Donosimo 3 horoskopska znaka koja, prema istraživanjima i statistikama, žive najduže

Ljudi koji žive preko 100 godina imaju razne tajne svoje dugovečnosti, ali čini se da njihovi dugi životi imaju veze i s horoskopom. Nekoliko istraživanja pokazalo je da ljudi rođeni u znaku Raka žive najduže, a slede ga Ovan i Devica.

Veruje se da mnogi Rakovi dožive duboku starost jer vole da vode zdrav život, a za to ih motiviše misao da požive što duže kako bi što duže bili pored svojih najmilijih, naročito dece, i brinuli se o njima jer Rakovi su izrazito porodični i brižni tipovi ljudi.

Device su dugovečne zahvaljujući urednom načinu života i velikoj brizi o svom zdravlju. Mnogim Devicama pravilna ishrana i vežbanje su stil života pa one ne mogu da zamisle da žive drugačije. Takođe, Device su prilično smirene osobe, a manje stresa znači i duži život.

Ovnova tajna je pak ova: od svih znakova u horoskopu Ovan ima najveću strast za životom. Da Rak, Devica i Ovan zaista žive najduže potvrđuje i službena lista najdugovečnijih ljudi na svetu koja se beleži od 1955. godine, a sastavlja je organizacija Gerontology Research Group.

Među 59 osoba s liste, najviše ima osoba rođenih u znaku Raka (8), a slede Device (7) i Ovan (7). Zanimljivo je i da je među njih 22 čak 18 žena što potvrđuje i poznatu činjenicu da žene žive duže od muškaraca, pa da je čak 11 osoba iz SAD-a što se može objasniti visokim životnim standardom u toj državi.