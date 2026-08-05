Tompson je u intervjuu koji je 1997. godine dao hrvatskom nacionalnom emiteru otkrio je da nije ni slutio da će postati pevač.

"Meni je Oluja bila odmor, sve ovo me pomalo zamaralo. Ova estrada, pošto se ja nikada nisam mislio baviti ovime, slučajno se to dogodilo. Kad bih otišao u Čavoglave sa svojim prijateljima, ja bih se tada odmorio. I naravno da mi je sve to odgovaralo", rekao je pevač, koji u svom repertoaru ima brojne pesme koje pozivaju na ustaštvo, mržnju i ubijanje Srba.

U istom intervjuu, u kojem je istakao da pušku iz rata čuva kao suvenir, otkrio je i kako je dobio nadimak.

"Po pušci. Prve puške koje smo dobili u ratu ’91. godine, nekih petnaestak pušaka, među njima je bila stara američka puška Tompson, koju su koristili Amerikanci u Drugom svetskom ratu. Pošto nas je s imenom Marko bilo nekoliko u našem vodu - i koji Marko? Onaj što ima Tompsona. I tako. A to je bio peh, taj Tompson nije uopšte dobar."