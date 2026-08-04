Porodica, prijatelji i meštani odaju poslednju počast stradalom mladiću, dok reči sa njegove umrlice slamaјu i najtvrđa srca.

Nakon jezivog udesa u kom je "fijat punto", pod još nerazjašnjenim okolnostima, sleteo s puta i zakucao se u ogradu kuće u Kosmajskoj ulici, celo selo i okolina ostali su u potpunom šoku.

Njegovi najmiliji oprostili su se od Mihajla potresnom porukom na umrlici, koja svedoči o ogromnom bolu i tuzi koja je zadesila ovu porodicu:

"Voljeni naš Mihajlo, tvoj prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu u našim životima. Bio si naš ponos, radost i oslonac. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam pružio. Večno ćeš živeti u našim srcima."

Podsećamo, do teške tragedije došlo je u ranim jutarnjim časovima, kada je automobil kojim je upravljao Mihajlo sleteo sa kolovoza, prevrnuo se i udario u metalno-betonsku kapiju porodične kuće. Nesrećnom mladiću, uprkos brzoj reakciji Hitne pomoći i vatrogasaca, nije bilo spasa, dok je njegov mlađi brat Milorad (20), koji se nalazio na mestu suvozača, sa povredama prevezen u bolnicu i potom otpušten na kućno lečenje.

Na mestu udesa i dalje stoje cveće, zapaljene sveće i razbacani delovi smrskanog vozila, kao nemi svedoci tragedije koja je u crno zavila čitav kraj.

Alo/Telegraf

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