Kako je naveo, svi penzioneri u Srbiji čija penzija iznosi do 80.000 dinara od danas u svim poštama u celoj zemlji mogu da podnesu zahtev za vaučere za odmor u Srbiji.

Mali je pozvao penzionere da iskoriste ovu meru države i da uz zahtev koji se nalazi na sajtu Ministarstva turizma podnesu i potvrdu o rezervaciji smeštaja a, kako je najavio, prijave će biti rangiratne na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošta Srbije.

"Jutros u osam počela je predaja zahteva. Ovo je mera koja se kroz razgovore sa penzionerima pokazala učinkovitom, budući da je veliko interesovanje za odmor najstarijih građana u Srbiji i zato je ponavljamo jer želimo državu po meri njenih građana", rekao je Mali.

On je istakao da je prijava ugostitelja za učešće u programu počela preko sistema e-turista, i do sada je prijavljeno više od 2.150 ugostitelja.

"Popunjavanje prijave je jednostavno, uz popunjavanje tek nekoliko osnovnih podataka, a vaučer se isporučuje na navedenu adresu. Takođe, treba uneti naziv ugostiteljskog objekta iz potvrde o rezervaciji, kao i period rezervacije smeštaja. Proces je jednostavan, želimo da pomognemo građanima kojima je za dostojanstven život potrebna podrška države", istakao je.

Kako je rekao ministar, vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera dok je krajnji rok za korišćenje 1. novembar 2026. godine.

"Od početka pandemije imali smo 19 različitih vrsta jednokratnih pomoći građanima ukupne vrednosti 280 milijardi dinara. Imali smo pomoći za penzionere, punoletne građane, mlade, majke, za naše građane na Kosovu i Metohiji, za nezaposlene, i tako dalje. Sada idemo sa novim paketom mera sa jasnim fokusom na prioritetne grupe - penzionere, socijalno ugrožene, zdravstveno ugrožene građane", rekao je Mali.

On je zaključio da su to potezi odgovorne države koja je tu za svoje građane.