Užas! Maloletnik (14) iz Banatskog Karlovca osumnjičen je da je nožem usmrtio svog očuha, inače poznatog hirurga dr Aleksandra I. (42), u kući u tom mestu. Zločin se navodno dogodio nakon što su se Aleksandar i partnerka žestoko posvađali, a zatim je maloletnik stao u zaštitu svoje majke!

Kako saznajemo, teška tragedija dogodila se u petak uveče oko 20.30 sati u Banatskom Karlovcu, naselju na polovini puta između Vršca i Pančeva. Stravičan zločin potresao je ovo malo mesto, komšije i poznanici su u šoku, a sutradan ujutru zatečena je zapečaćena porodična kuća.

- Prema prvim informacijama iz istrage, tragediji je prethodila žestoka svađa između poznatog hirurga i njegove supruge, nakon čega se, kako se sumnja, umešao njen maloletni sin i naneo Aleksandru povrede nožem. Hitno je sanitetom prebačen u bolnicu. Lekari su pokušali da mu spasu život, ali je on, uprkos naporima, preminuo od zadobijenih povreda. Ubrzo je konstatovana njegova smrt od ubodnih rana - navodi izvor blizak istrazi.

Prema nezvaničnim informacijama, monstruozni zločin dogodio se navodno u kući Aleksandrove supruge u Banatskom Karlovcu, odakle su njeni roditelji, a bračni par živi u Vršcu. Aleksandar I. je radio kao ugledni hirurg u jednoj poznatoj privatnoj ordinaciji u Vršcu. Povremeno su dolazili u Banatski Karlovac.

Osumnjičeni maloletnik je navodno hteo da zaštiti svoju majku, a zatim je uzeo oštri predmet i izbo Aleksandra. Maloletnik je sin njegove partnerke iz prvog braka.

Jedan meštanin koji poznaje porodicu ispričao je za telegraf.rs da niko nije mogao da očekuje ovakav ishod.

- Majka dečaka je odavde. Sve se dogodilo u kući njenih roditelja. Koliko znam, i ona je doktorka. Žive u Vršcu, ali povremeno dolaze u Banatski Karlovac - rekao je komšija za telegraf.rs :

- Poznavao sam majku dečaka i Aleksandra iz viđenja, a pre mesec dana sam bio kod njih na jednoj proslavi. Tada sam ga prvi put upoznao. Dečak je bio veoma ćutljiv. Trebalo je da upiše srednju školu, pitao sam ga šta planira, ali nije mnogo pričao. Sećam se da sam rekao devojci da mi deluje nekako čudno, a ona mi je odgovorila da je samo povučen. Očigledno je mnogo toga držao u sebi - ispričao je meštanin.

Komšije inače kažu da su supružnici oduvek odavali utisak da je reč o skladnom paru.

- Oboje su bili ugledni i zaista su ih svi poštovali, a nije nam poznato da je on ikada bio nasilan prema njoj i nisu se čule svađe među njima. Ko zna šta se dešavalo iza četiri zida i šta je navelo maloletnika da reaguje na takav način, oduvek je bio tih i miran. Međutim, čitave dane je provodio igrajući igrice, a voleo je navodno noževe i da se igra sa njima - rekao je jedan od komšija za Alo!.

Policija iz Pančeva brzo je reagovala, izašla na lice mesta i privela učesnike događaja. O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Pančevu, koje vodi istragu. Sve okolnosti tragedije, kao i motiv koji je prethodio zločinu, biće poznati nakon daljeg postupanja nadležnih organa.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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