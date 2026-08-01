

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna (27), čije telo je nađeno u koferu u kanalu u Padinskoj Skeli, misteriozno je nestala u Beogradu u noći između 25. i 26. jula, i od tada joj se gubio apsolutno svaki trag. Kako se navodi u objavi koju je podelila devojka koja se predstavlja kao njena drugarica, ona je poslednju poruku poslala u subotu oko 23.20 časova, nakon čega joj se isključio telefon i nestala je sa svih društvenih mreža. Kako saznaje "Blic", zbog zločina je uhapšen turski državljanin K. E. (25).

Mlada Ruskinja, rođena je 29. septembra 1998. godine, u prestonicu Srbije doputovala je 23. jula letom iz Istanbula. Po dolasku u Beograd, iznajmila je luksuzni apartman na Savskom vencu u Beogradu.

Devojka, koja se predstavila kao njena drugarica Darja, a koja je podelila na društvenim mrežama objavu u kojoj navodi detaljan opis nestale devojke, u subotu, 25. jula uveče Ljudmila se spremala da ode u noćni provod.

Prema informacijama njene drugarice Darje, plan je bio da poseti beogradske barove. Poslednju poruku poslala je malo pre ponoći, tačnije između 23.15 i 23.20 časova, od kad kada je potpuno nedostupna i više se nikome nije javila.

Njen nestanak na opštini Palilula zvanično je prijavljen policiji tek 30. jula, nakon čega se krenulo u intenzivnu potragu za njom. Navodno, nestanak devojke prijavila je policiji njena rođaka. Ono što je moglo da bude presudno da pomogne u potrazi jesu njene veoma prepoznatljive tetovaže - na prednjem delu leve butine ima istetovirane dve zmije, na desnoj potkolenici ima veliku kaligrafsku tetovažu, dok na ramenima nosi specifične tetovaže u japanskom stilu.

Zbog zločina je uhapšen turski državljanin koji je pokušao da napusti Srbiju nakon zločina. Turski državljanin priveden je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prilikom pokušaja bekstva.

Telo ubijene Ruskinje pronađeno je u koferu kod kanala, a pronašao ga je policijski pas Aki.

Na društvenim mrežama isplivao je i snimak na kom se vidi kako osumnjičeni Turčin vuče kofer s telom po izlasku iz zgrade, u koju je dan ranije ušao sa ubijenom Ruskinjom.

Na snimku se vidi kako Ljudmila ulazi u zgradu, držeći se za ruke sa osumnjičenim za njeno ubistvo.

Već narednog dana, ista kamera je zabeležila je trenutak kada K. E. sam napušta objekat, vukući za sobom teški kofer u koji je, kako se sumnja, prethodno spakovao telo žrtve.

Prema rečima njene majke ubijene devojke, njena ćerka je doputovala u Beograd turistički, u posetu prijateljicama koje ovde žive već neko vreme.

Kako je navela, ćerka joj se poslednji put javila 25. jula oko 23.20 sati, kada joj je poslala poruku da se druži sa prijateljima koje je došla da poseti u Beogradu. Dodala je da joj je napisala da je dobro, i da će je pozvati sutradan.

- Poslala mi je poruku da je izašla sa devojkama, da je sve u redu i da će pozvati sutra. To je bilo u 23:20. Ne znam gde je išla. Nakon toga, više mi se nije javljala - izjavila je juče za 360.ru njena majka Julija.

Alo/Blic.rs

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