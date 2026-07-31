Kurtijevi teroristi nastavili su sa rušenjem vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba!

Povodom ovog skandaloznog čina oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ruše vikendice svih ljudi, posebno onih koji su uvek bili odani državi Srbiji. Dakle, na sve moguće načine. Teror traje. Ali, kako bih vam rekao, nijedan teror nije trajao doveka, pa neće ni ovaj - poručio je predsednik.

Inače, rušenje se odvija uprkos pozivima međunarodne zajednice da se ono obustavi. Vlasnici su se nakon rušenja prošle nedelje žalili da tzv. kosovske institucije nisu poštovale zakonske procedure.

Kompanija Ibar-Lepenac počela je 21. jula rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo, na obali jezera Gazivode, kod Zubinog Potoka.

Oglasila se i Kancelarija za KiM

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima.

- Reč je o brutalnoj demonstraciji sile privremenih institucija u Prištini koja gazi i sopstvene propise samo kada je potrebno udariti na srpski narod kao i novom eskalatornom potezu kojim Aljbin Kurti diriguje kako bi destabilizovao sever Kosova i Metohije - naveli su u saopštenju.

Naveli su i da su vlasnici vikendica o rušenju njihove imovine, koju su sticali godinama, saznali iz obaveštenja koje im je zakačeno na objekte i da su danas zatražili rešenja suda, ali da ih nisu dobili.

- Sve to ukazuje da ova rušenja nisu izvršena s ciljem sprovođenja nekakvog zakona, već po političkom ključu koji pokazuje da je za Prištinu politika sile jača od poštovanja svih propisa kada je reč o Srbima - naveli su iz Kancelarije.

Opština Zubin Potok nije dala dozvolu za rušenje vikendica, a vlasnici su nudili sve vrste dogovora i kompromisa kako bi se slučaj rešio, dok je pravni zastupnik oštećenih Srba podneo tužbe za zaštitu njihovih prava.