Uređeno dvorište ne čine samo lepo pokošen travnjak i negovane biljke. Betonske staze, prilazi i terase takođe imaju veliki uticaj na celokupan izgled doma, ali upravo na njima se najbrže nakupljaju prašina, zemlja, mahovina, buđ i masne mrlje.

Dobra vest je da za temeljno čišćenje betona nije uvek potreban visokopritisni perač. Uz nekoliko sastojaka koje većina već ima kod kuće, poput sode bikarbone, alkoholnog sirćeta i deterdženta za sudove, možete vratiti čistoću i svež izgled betonskim površinama.

Koliko često treba čistiti beton?

Stručnjaci preporučuju dubinsko čišćenje jednom ili dva puta godišnje, dok je proleće idealno vreme za uklanjanje prljavštine nakupljene tokom zime.

Ako su staze ili prilazi u senci ili na mestima sa povećanom vlagom, čišćenje će verovatno biti potrebno i češće, jer se u takvim uslovima brže razvijaju mahovina, alge i buđ.

Između velikih čišćenja dovoljno je redovno pomesti površinu i isprati je baštenskim crevom, naročito nakon kiše ili radova u bašti.

Kako ukloniti različite vrste mrlja?

Ne uklanjaju se sve nečistoće na isti način, pa je važno izabrati odgovarajuće sredstvo.

Prašina i zemlja – dovoljni su topla voda i malo deterdženta za sudove, uz dodatak sode bikarbone kod tvrdokornijih naslaga.

– dovoljni su topla voda i malo deterdženta za sudove, uz dodatak sode bikarbone kod tvrdokornijih naslaga. Mahovina i buđ – napravite rastvor od jednakih delova alkoholnog sirćeta i vode. Nanesite ga na površinu, ostavite desetak minuta, a zatim dobro izribajte četkom.

– napravite rastvor od jednakih delova alkoholnog sirćeta i vode. Nanesite ga na površinu, ostavite desetak minuta, a zatim dobro izribajte četkom. Masne mrlje – sveže fleke mogu se ukloniti deterdžentom za sudove, dok se za starije preporučuje pasta od sode bikarbone i vode koja treba da odstoji oko pola sata pre ribanja.

– sveže fleke mogu se ukloniti deterdžentom za sudove, dok se za starije preporučuje pasta od sode bikarbone i vode koja treba da odstoji oko pola sata pre ribanja. Rđa – kod blažih tragova može pomoći alkoholno sirće koje se nanese direktno na mrlju i ostavi da deluje 15 do 20 minuta pre ribanja.

Kako očistiti beton korak po korak?

Najpre dobro pometite površinu kako biste uklonili lišće, zemlju i ostale nečistoće.

Zatim tretirajte tvrdokorne mrlje odgovarajućim sredstvom i ostavite ga da deluje nekoliko minuta.

Za čišćenje cele površine pripremite rastvor od jedne šolje sode bikarbone, male količine deterdženta za sudove i oko četiri litra tople vode.

Četkom sa tvrdim najlonskim vlaknima dobro izribajte beton kružnim pokretima. Izbegavajte metalne četke jer mogu ostaviti sitne čestice koje kasnije izazivaju pojavu rđe.

Na kraju celu površinu temeljno isperite baštenskim crevom kako biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje.

Kada koristiti perač pod pritiskom?

Visokopritisni perač može biti koristan kod veoma velikih ili izrazito zaprljanih površina, naročito ako su prekrivene debelim slojem mahovine ili algi.

Ipak, za redovno održavanje većine prilaza, terasa i baštenskih staza sasvim su dovoljni četka, kanta i nekoliko jednostavnih sastojaka iz domaćinstva.

Ako ipak koristite perač pod pritiskom, mlaznicu držite na udaljenosti od oko 30 do 45 centimetara od betona kako ne biste oštetili površinu, posebno ako je starija.

Dodatna zaštita produžava čistoću

Kada se beton potpuno osuši, možete naneti zaštitni premaz namenjen betonskim površinama. On pomaže da beton bude otporniji na vlagu, ulje i organske naslage, pa će naredno čišćenje biti znatno lakše.