Ovogodišnje, 63. izdanje "Prve harmonike Srbije – Sokobanja" biće održano od 4. do 6. avgusta na Letnjoj pozornici "Vrelo", a specijalni gosti su Milica Todorović, Nada Topčagić i Mirza Selimović.







Manifestaciju je 1962. godine pokrenula grupa entuzijasta, a podržao tadašnji Centar za kulturu. Bila je lokalnog karaktera, pa je titulu Prve harmonike poneo Ranđel Živanović iz Sokobanje.



Već naredne godine prerasta u nacionalnu smotru i postaje „Prva harmonika Srbijeˮ, dok nagradu najboljeg harmonikaša osvaja Dragan Matić iz Bošnjana kod Varvarina.



Manifestacija nastavlja da raste i 1964. godine dobija ime „Prva harmonika Jugoslavijeˮ. Takmičari nastupaju na tek napravljenoj Letnjoj pozornici, a pobedu odnosi Branimir Đokić iz Beograda, koji se kasnije proslavio kao vituoz na harmonici, aranžer i dugogodišnji umetnički rukovodilac Narodnog ansambla RTS-a.



Raspadom stare Jugoslavije, festival ponovo menja ime i od 1993. do 2017. godine organizuje se kao „Prva harmonika – Sokobanja". Sadašnji naziv „Prva harmonika Srbije - Sokobanjaˮ dobija 2018. godine.







Tokom decenija postojanja festival je iznedrio veliki broj muzičara, kompozitora, kantautora, šefova ansambala, muzičkih urednika, među kojima su: Branimir Đokić, Novica Negovanović, Miša Mijatović, Vlada Panović, Aleksandar Sofronijević, Željko Joksimović, Borko Radivojević, Kemiš i mnogi drugi.



I kako je za mlade muzičare učešće na "Prvoj harmonici" bilo stvar prestiža, tako su i najveće zvezde domaće muzike rado učestvovale u zabavnom delu programa, od Đorđa Marjanovića, Tereze Kesovije, Gabi Novak, do Lepe Brene, Dragane Mirković, Ace Pejovića.







Od 2024. godine organizaciju festivala preuzima novoosnovani Centar za kulturu Sokobanja, a takmičari nastupaju na velelepnoj novosagrađenoj Letnjoj pozornici.



"Prva harmonike Srbije - Sokobanja”, kao festival te vrste sa najdužom tradicijom, ima veliki značaj i za Sokobanju i za Srbiju, a okuplja veliki broj takmičara, ne samo iz naše zemlje, već i iz okruženja.



Negujemo, ne samo sviranje na harmonici, već i narodnu tradicionalnu muziku, kolo, pre svega. Od 2024. godine novina je zajednički nastup svih takmičara, koji prvog festivalskog dana, na velikom otvaranju izvode tradicionalno sokobanjsko kolo – “rumenku”. To je praznik za sva čula.



Harmonika nije samo instrument – harmonika je pesma u našim srcima. Ona je pesma na svakoj svadbi, igra u svakoj kafani, priča ispričana emocijama. Harmonika slavi mladost, slavi talenat i umetnost“, ističe Daliborka Stevanović, direktorka Kulturnog centra Sokobanja.







Značajna novina je i izuzetan i vredan poklon, koji osim titule Prve harmonije dobija pobednik festivala a to je harmonika marke Bugari Balkan.



Te 2024. godine svojim fantastičnim muziciranjem osvojio je devetnaestogodišnji Mario Milenković iz Vinče.







"Takmičim se u Sokobanji punih deset godina, upornost, rad i istrajnost se isplate, tako da sam konačno sveukupni pobednik ovogodišnje Prve harmonike. Došao sam sa ciljem da pobedim, ali su svi momci u finalu bili dobri, konkurencija je bila jaka. Ovo je najprestižnije takmičenje u zemlji i pobeda znači mnogo. Dopada mi se i harmonika koju sam dobio, poslužiće jer sam osnovao orkestar", otkrio nam je planove Mario.



Godinu dana kasnije radost zbog pobede na "Prvoj harmonici Srbije – Sokobanja" sa nama je podelio Andrija Mladenović iz Surdulice.



„Ovo je za mene ostvarenje sna, nisam se nadao ovakvom uspehu. Deset godina sviram harmoniku i takmičim se, a biti sveukupni pobednik je neverovatno. Harmoniku sam zavoleo odmalena, čim sam prvi put osetio dirke pod prstima. To će mi biti posao ubuduće, a nemam muzičke uzore – jednostavno sviram iz srca“, rekao je Mladenović







U Kulturnom centru Sokobanja kažu da je sve spremno za 63. Međunarodni festival "Prva harmonika Srbije – Sokobanja", koji će biti održan od 4. do 6. avgusta.



Predtakmičenja su održana u Beču, Pančevu, Varvarinu, Leskovcu, Bitolju i Žabarima, tako da će u završnici manifestacije učestvovati više od 100 takmičara.







Predsednik stručnog žirija prof. dr Vojin Vasović, profesor na Katedri za harmoniku Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, naglašava da su svi učesnici već pobednici jer su prošli ozbiljne pretkvalifikacije i pokazali zavidan nivo znanja i umeća.



"Posle 35 godina pedagoškog rada sa decom došao sam do zaključka da su za uspeh presudne tri stvari: vredan i talentovan učenik, dobar i disciplinovan nastavnik i kvalitetan instrument, jer bez alata nema ni zanata.



Naša narodna muzika je bogata emocijama – radost, sreća, čežnja, tuga, ljubav – i to treba da se oseća u svakom tonu. Tehnička spretnost naših takmičara je zavidna, ali želim da ih ohrabrim da se od malih nogu posvete i izražajnosti – da muzika govori umesto njih.“



U zabavnom delu ovogodišnjeg festivala nastupiće Milica Todorović, Nada Topčagić i Mirza Selimović.