Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih pet meseci ove godine ostvareno je više od 1,71 milion dolazaka turista i gotovo pet miliona noćenja, što potvrđuje nastavak pozitivnog trenda u domaćem turističkom sektoru.

Rast je zabeležen i među domaćim i među stranim gostima. Broj dolazaka domaćih turista povećan je za 9,1 odsto, dok je broj stranih posetilaca veći za 6,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći turistički centar i dalje je Beograd, koji je u prvih pet meseci ostvario oko 1,46 miliona noćenja. Više od 1,23 miliona ostvarili su strani turisti, koje privlače kulturne manifestacije, gastronomska ponuda i bogat gradski sadržaj.

Među planinskim destinacijama i dalje prednjače Zlatibor i Kopaonik, uz značajan rast posećenosti Tare. Kada su u pitanju banjski centri, najposećenija je Vrnjačka Banja, ispred Sokobanje i Banje Vrdnik.

Stabilan rast beleži i Novi Sad, dok čitava Vojvodina privlači sve više stranih turista zahvaljujući razvoju vinskog turizma i manifestacija.

Najviše stranih gostiju u Srbiju dolazi iz Rusije, Turske, Kine, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije.

Podaci pokazuju da se turisti u Srbiji prosečno zadržavaju oko tri dana, što potvrđuje rast popularnosti kraćih odmora i „city break“ putovanja. Ukoliko se ovakav trend nastavi i tokom letnje sezone, očekuje se da će 2026. godina biti jedna od uspešnijih.

Pitanje koje se nameće

Rezultati su ostvareni uprkos dugotrajnim pokušajima blokadera da uspore ili zaustave ekonomiju sopstvene zemlje.

Otuda se postavlja pitanje – kakvi bi turistički rezultati Srbije bili da nije bilo mukotrpnih blokada i protesta koji su otežavali funkcionisanje saobraćaja i privrede?

Pojedine akcije i negativna promocija Srbije u inostranstvu od strane blokadera nanele su štetu domaćem turizmu i malim biznisima, zbog čega su građanima upropastili mogućnost da rade i zarade.

A da li će iko zbog toga odgovarati?