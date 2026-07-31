Državljaninu Srbije (33), koji je osumnjičen za navodne hakerske napade na više hrvatskih državnih institucija, određen je istražni pritvor odlukom sudije za prethodni postupak Županijskog suda u Zagrebu, na predlog Županijskog državnog tužilaštva.

Kako je saopštilo tužilaštvo, pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, mogućeg uticaja na tok krivičnog postupka, kao i bojazni da bi mogao da ponovi krivično delo.

Protiv osumnjičenog se vodi istraga zbog više krivičnih dela protiv računarskih sistema, programa i podataka, kao i zbog neovlašćenog korišćenja ličnih podataka. Tužilaštvo navodi da postoji osnovana sumnja da je tokom 2026. godine, skrivajući svoj identitet i lokaciju korišćenjem alata za anonimni pristup internetu, neovlašćeno upadao u računarske sisteme i pristupao podacima više organa javne vlasti, kao i pravnih lica čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Hrvatska policija je saopštila da su tokom istrage, po nalogu suda, izvršeni pretresi prostorija koje je koristio osumnjičeni, kao i njegovih vozila i elektronskih uređaja. Tom prilikom zaplenjeni su predmeti i digitalni podaci za koje istražitelji sumnjaju da bi mogli biti povezani sa izvršenjem krivičnih dela.

Kriminalistička istraga se nastavlja kako bi bile utvrđene sve okolnosti slučaja i eventualni obim hakerskih napada.

U međuvremenu, u pritvorskoj jedinici dogodio se i incident. Prema navodima Policijske uprave zagrebačke, na 33-godišnjeg državljanina Srbije fizički je nasrnuo pritvorenik star 22 godine, koji je pokušao da ga zadavi dok su se nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje.

Policajci su odmah intervenisali i sprečili dalji napad, nakon čega je osumnjičenom ukazana lekarska pomoć u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. Za sada nije poznata težina povreda koje je zadobio, niti je njihova kvalifikacija zvanično utvrđena.

Istraga o hakerskim napadima, kao i okolnosti incidenta u pritvoru, i dalje su u toku.

Alo/Jutarnji.hr

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