Desetogodišnji dečak utopio se nakon što je spasao svoju 11-godišnju sestru iz nabujale reke u gradu Pasaik u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi. Istovremeno se nastavlja potraga za još jednom desetogodišnjom devojčicom koja se vodi kao nestala, prenosi AP.
 
Nesreća se dogodila u parku Pulaski, gde su se troje dece igrala u blizini reke Pasaik. Zbog obilnih padavina vodostaj je bio znatno viši nego inače, a okolnosti pod kojima su deca završila u vodi još nisu razjašnjene.
 
Gradonačelnik Hektor Lora rekao je da je dečak, dok je tonuo, uspeo da odgurne sestru prema stenama.
 
- Dok je nestajao pod vodom, gurnuo je sestru. Ona je uspela da se dočepa stena i izađe iz reke. Danas je živa zahvaljujući njemu - rekao je Lora.
 
Treće dete, desetogodišnja devojčica, i dalje se vodi kao nestalo. U potrazi učestvuju ronioci i spasilačke ekipe sa čamcima, koje koriste i sonar u pokušaju da je pronađu.
 
Prema navodima vlasti, poziv hitnim službama upućen je oko 18.20 časova po lokalnom vremenu. Jedan muškarac koji se zatekao u parku pokušao je da spase decu pre dolaska spasilaca, ali ga je jaka rečna struja sprečila da dopre do njih.
 
U istom području vatrogasci su tokom nevremena spasili oko 20 ljudi koji su ostali zarobljeni zbog naglog porasta vodostaja izazvanog obilnim kišama.
 
BONUS VIDEO
 
Dosije 192