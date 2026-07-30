Crna hronika
Dečak spasao sestru iz reke pa se udavio! U poslednjem trenutku odgurnuo devojčicu (11) na obalu i posle toga nestao u vodi
U stravičnoj nesreći nestala je druga devojčica stara deset godina, za kojom se intezivno traga
Desetogodišnji dečak utopio se nakon što je spasao svoju 11-godišnju sestru iz nabujale reke u gradu Pasaik u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi. Istovremeno se nastavlja potraga za još jednom desetogodišnjom devojčicom koja se vodi kao nestala, prenosi AP.
Nesreća se dogodila u parku Pulaski, gde su se troje dece igrala u blizini reke Pasaik. Zbog obilnih padavina vodostaj je bio znatno viši nego inače, a okolnosti pod kojima su deca završila u vodi još nisu razjašnjene.
Gradonačelnik Hektor Lora rekao je da je dečak, dok je tonuo, uspeo da odgurne sestru prema stenama.
- Dok je nestajao pod vodom, gurnuo je sestru. Ona je uspela da se dočepa stena i izađe iz reke. Danas je živa zahvaljujući njemu - rekao je Lora.
Treće dete, desetogodišnja devojčica, i dalje se vodi kao nestalo. U potrazi učestvuju ronioci i spasilačke ekipe sa čamcima, koje koriste i sonar u pokušaju da je pronađu.
Prema navodima vlasti, poziv hitnim službama upućen je oko 18.20 časova po lokalnom vremenu. Jedan muškarac koji se zatekao u parku pokušao je da spase decu pre dolaska spasilaca, ali ga je jaka rečna struja sprečila da dopre do njih.
U istom području vatrogasci su tokom nevremena spasili oko 20 ljudi koji su ostali zarobljeni zbog naglog porasta vodostaja izazvanog obilnim kišama.
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