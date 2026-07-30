Američka vojska upozorila je trupe na Bliskom istoku da ne snimaju posledice iranskih napada dronova i raketa, a nekim pripadnicima osoblja u Jordanu navodno je rečeno da bi im mobilni telefoni uskoro mogli biti oduzeti kako bi se ojačala "operativna bezbednost".

Šef Centralne komande SAD (CENTKOM), admiral Bred Kuper, tvrdio je u pismu 28. jula koje je Rojters dobio na uvid da fotografije i video-snimci koje su objavili američki pripadnici pomažu Teheranu da poboljša preciznost svojih udara.

Kuper se žalio da novinari i onlajn istraživači "obaveštajnih podataka otvorenog koda" efikasno sprovode procene štete u bitkama za Teheran.

- Iran zna da je oružje ispaljeno, međutim, njihove snage ne znaju da li su promašile za 50 metara, pogodile praznu pistu ili uspešno pogodile prepun objekat. Detaljne liste, opisi i analize onoga što je pogođeno, koje javno objavljuju mediji, u suštini besplatno obavljaju iransku procenu štete u bitkama za njih - navodi se u pismu.

Jedan video koji je Kuper pomenuo snimljen je korišćenjem pametnih naočara Meta tokom smrtonosnog iranskog raketnog i napada dronom na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu 17. jula. Snimak prikazuje američke vojnike kako beže u sklonište i ulaze u bunker dok zavijaju sirene za upozorenje.

Drugi snimci, snimljeni iste noći izbliza, izgleda da prikazuju više balističkih raketa koje direktno pogađaju jordanski objekat. Pentagon je kasnije potvrdio da su tri američka vojnika poginula u napadu.

Dva izvora su rekla Rojtersu da su vojnici stacionirani u Jordanu obavešteni da će im telefoni biti oduzeti u narednim danima. Treći je rekao da se razmatraju šira ograničenja širom regiona, iako je CENTKOM opisao Kuperovo pismo samo kao opšti podsetnik za bezbednost.

Pentagon je izrazio zabrinutost da bi Iran mogao da iskoristi snimke, kao i da bi ograničenja takođe znatno otežala javnosti da nezavisno proceni pravi uticaj iranskih napada.

Moguće zaplene telefona dale bi Vašingtonu veću kontrolu nad protokom informacija. CENTKOM rutinski objavljuje kratke snimke poletanja američkih aviona, lansiranja raketa i pogođenih iranskih ciljeva.

U međuvremenu, snimci iranskih napada iz prve ruke su retki, jer su saveznici koji imaju američke baze u regionu takođe uveli stroge zabrane snimanja i kazne za kršenje propisa. Takvi video-snimci su u suprotnosti sa ograničenom slikom predstavljenom u zvaničnim saopštenjima, koja rutinski naglašavaju uspešna presretanja ili opisuju iranske napade kao neuspešne bez detalja o šteti, žrtvama ili gubitku opreme.

Zabrinutost zbog transparentnosti porasla je otkako je američko Ministarstvo rata tiho ažuriralo svoju bazu podataka tokom vikenda kako bi pokazalo da je 18 pripadnika vojske ubijeno, a 624 ranjeno od početka rata 28. februara.