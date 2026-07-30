Poslednjih nedelja situacija oko Rusije postaje sve složenija. Istovremeno sa intenziviranjem ukrajinskih napada na ciljeve duboko u ruskoj teritoriji, u Sjedinjenim Američkim Državama razmatraju se nove sankcije koje bi mogle dodatno da otežaju ruski izvoz energenata.

Iako to ne znači da je Moskva izgubila vojnu inicijativu ili sposobnost da nastavi rat, analitičari ocenjuju da se Kremlj nalazi pod znatno većim pritiskom nego prethodnih meseci.

Kremlj čeka Trampove ljude

Prema pisanju ruske agencije TASS, Moskva očekuje dolazak specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa, kao i Džareda Kušnera.

Međutim, za sada nije poznato kada bi do posete moglo da dođe, a pojedini izvori navode da bi američka delegacija pre Moskve mogla da poseti Kijev.

Takav razvoj događaja mogao bi da bude važan signal o prioritetima Vašingtona u nastavku diplomatskih aktivnosti.

Ukrajina nastavlja napade

U međuvremenu, ukrajinske snage nastavile su napade bespilotnim letelicama na ciljeve u Rusiji.

U Rjazanju je nakon udara izbio požar na području jedne od najvećih ruskih rafinerija, dok su ruske vlasti saopštile da je nekoliko osoba povređeno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je nastavak udara, navodeći da je cilj povećanje pritiska na Rusiju kroz gađanje objekata od velikog ekonomskog i logističkog značaja.

Novi paket sankcija

Istovremeno, američki Senat otvorio je put za razmatranje novog paketa sankcija protiv Rusije.

Predlog obuhvata mere protiv ruskih zvaničnika, finansijskih institucija i kompanija, ali i mogućnost uvođenja visokih carina državama koje nastave da kupuju velike količine ruske nafte i gasa.

Za sada zakon nije konačno usvojen i pred njim su dodatne procedure, kao i odluka Bele kuće.

Pritisak raste i na rusku privredu

Ruske vlasti su početkom jula privremeno ograničile izvoz dizela kako bi zaštitile domaće tržište nakon učestalih napada na rafinerije.

Istovremeno se razmatra dodatno naoružavanje trgovačkih brodova koji plove Azovskim morem zbog sve većeg broja napada na pomorsku infrastrukturu.

Analitičari ocenjuju da bi eventualne nove američke sankcije, ukoliko budu usvojene, zajedno sa nastavkom napada na energetsku i logističku infrastrukturu, mogle dodatno da povećaju pritisak na rusku ekonomiju.