U starom Egiptu igrali su Senet i Mehen, prizori igrača sa figurama sačuvani su u vidu crteža na zidovima grobnica.

Kraljevska igra iz Ura (prostor današnjeg Iraka) smatra se najstarijom društvenom igrom čija pravila danas možemo da rekonstruišemo, zahvaljujući vavilonskoj glinenoj pločici na kojoj je zapisano najstarije poznato uputstvo za igranje, a datira iz perioda od oko 2600. godine pre nove ere.

Zanimljive priče prate i igre modernog doba. Preteču Monopola početkom 20. veka osmislila je Elizabet Megi kako bi demonstrirala koliko je nepravedan sistem u kojem vlasnici zemljišta postaju sve bogatiji. Igra zamišljena kao kritika monopola kasnije je postala jedan od najpoznatijih simbola virtuelnog bogaćenja i kupovine imovine.

Pet hiljada godina kasnije, i dalje praktikujemo isti mali ritual: okupljamo se oko karata ili table, iščitavamo zajednička pravila i na neko vreme ulazimo u potpuno drugi svet. I upravo ovo jedan je od razloga zašto su društvene igre idealne za odmor. Između dva kupanja, tokom najtoplijeg dela dana ili uveče na terasi. Tako se tokom ove sezone u ponudi Vulkan izdavaštva nalaze najrazličiti tipovi igara za različite uzraste ali i društvo: za brze partije na plaži, porodične avanture, parove i ekipu koje je spremna zapravo da se igraju sa pitanjima bez sigurnih odgovora.

Pet minuta do pobede u svetu koji je osvojio i Netflix

One Piece, čuvena manga Eićira Ode koja je prerasla u globalnu franšizu, dobila je i popularnu Netflixovu igranu adaptaciju, a sada se avantura sa ekrana seli za sto. U igri 5 minuta - One Piece: Avanture sa Linije opasne zone svi igrači istovremeno formiraju piratsku posadu i zajednički savladavaju izazove za samo pet minuta. Pa se ova brza i nepredvidiva avantura može završiti pre sledećeg ulaska u more.

Ding! Igra koja traje i kada niko ne igra

U igri Ding!… i odbacite karte svakodnevni postupci, poput gledanja u telefon ili ponovnog pitanja o pravilima, omogućavaju igračima da se oslobode svojih karata. Zato je potrebno neprestano posmatrati društvo, čak i kada se čini da se ništa važno ne događa.

Tajna trka kroz šumsko kraljevstvo

U igri Pino Postino životinje se takmiče za mesto novog kraljevskog glasnika, dok svaki igrač tajno podržava jednog kandidata. Spoj dedukcije, taktike i blefiranja čini je uzbudljivim izborom za porodične partije.

Kada pamćenje postane najjači dokaz

Fabula Rasa pretvara igrače u advokate tužilaštva i odbrane koji pred porotom rekonstruišu priču o zločinu. Ponavljanjem prethodnih iskaza i dodavanjem novih detalja, slučaj postaje zabavan test memorije, koncentracije i maštovitosti.

Safari na kojem svi pobeđuju ili gube zajedno

U kooperativnoj igri Velika petorka učesnici postaju safari-vodiči koji zajedno tragaju za najpoznatijim afričkim životinjama. Požare, oluje, nestašicu goriva i druge prepreke mogu savladati jedino dogovorom i zajedničkim planiranjem.

Stara igra u novom izdanju

Masne fote donose savremenu verziju poznate igre sa 128 pitanja i zadataka. Flaša bira igrača, a kartica odlučuje da li ga očekuju priznanje, gluma, ples ili neki sasvim neočekivan izazov.

Pitanja za dvoje

Igra u vidu karata Toplo-hladno namenjeno je parovima koji žele zajedničko vreme da pretvore u zanimljiv i otvoren razgovor.

„Hladne“ kartice pokreću teme o emocijama i međusobnom razumevanju, dok su „tople“ ličnije i zavodljivije. Ujedno, ove zabavne karte pomažu parovima na početku veze da se bolje upoznaju na zabavan i neposredan način.

Između dve vatre ali karte!

U igri Između dve vatre svaka kartica donosi nezgodnu dilemu i samo dva moguća odgovora. Nema bodova ni pobednika, ali obrazloženja izbora gotovo uvek pokreću iznenađujuće razgovore i mnogo smeha.

Društvene igre su se tokom vekova menjale, njihova suština nije: nekoliko ljudi, jedan zajednički trenutak i priča koja počinje prvim potezom, zabava za pamćenje! Ovog leta za nju je potrebno samo malo mesta u torbi za plažu.