Policijski službenici Policijske stanice Novi Beograd, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su E. Ž. (49) zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje, nakon čega je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu donelo naredbu o sprovođenju istrage zbog sumnje da je izvršio krivično delo iz člana 206. Krivičnog zakonika.

Prema navodima istrage, E. Ž. je 27. jula 2026. godine na teritoriji opštine Novi Beograd prišao Đ. M. (55), koji je sedeo na tribinama, a potom ga napao i oteo mu stvari.

Kako se sumnja, osumnjičeni je uzeo praznu staklenu flašu koja se nalazila na zemlji i njome udario oštećenog u predelu lica i oka. Od siline udarca flaša se razbila, dok je muškarac izgubio svest i pao na zemlju.

Osumnjičeni je tada, kako se sumnja, skinuo torbicu koja se nalazila oko vrata oštećenog i u kojoj su bili novac, lična dokumenta i bankovna kartica, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Nakon saslušanja osumnjičenog pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, tužilaštvo je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da mu odredi pritvor.

Pritvor je predložen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećenog i svedoka.

Kako je saopšteno, osumnjičeni nema prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, dok oštećeni i svedok još nisu ispitani. Posebno je istaknuto da je svedok vanbračna partnerka osumnjičenog, zbog čega tužilaštvo smatra da postoje okolnosti koje bi mogle da ugroze dalji tok postupka.

O daljem toku postupka odlučiće nadležni sud.