Mali se ponovo našao u centru ozbiljne bezbednosne krize, nakon što su borci Grupe za podršku islamu i muslimanima (JNIM), povezane sa Al Kaidom, udružili snage sa tuareškim pobunjenicima iz Fronta za oslobođenje Azavada (FLA).

Njihova meta bili su gradovi na severu zemlje, gde vlast kontroliše vojna hunta uz podršku ruskog Afričkog korpusa, formacije koja je nasledila aktivnosti nekadašnje grupe Vagner.

Rusija pojačala prisustvo

Posle ranijih uspeha pobunjenika, malijske vlasti uspele su početkom jula da odbiju napad na stratešku bazu u gradu Anefis, zahvaljujući pojačanjima koja su stigla iz Gaa.

Istovremeno, Rusija je dodatno intenzivirala vojnu saradnju sa državama Saveza država Sahela (AES), koji čine Mali, Niger i Burkina Faso.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa šefovima diplomatija ovih zemalja, a prema navodima Rojtersa, dogovoreno je dalje jačanje vojne saradnje.

Krvava zaseda

Samo nekoliko dana kasnije usledio je novi udar.

Prema informacijama Rojtersa, pobunjenici su izveli zasedu na vojni konvoj i tom prilikom ubili više od 50 pripadnika malijske vojske i ruskog Afričkog korpusa, dok je deo preživelih zarobljen.

Sprema li se američka intervencija?

Dodatnu pažnju izazvale su informacije Vašington posta da administracija predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost vojne operacije u Maliju sa ciljem slabljenja JNIM-a.

Ukoliko bi takva odluka bila doneta, američke snage mogle bi da se nađu na istom prostoru sa ruskim vojnim formacijama, što bi dodatno povećalo rizik od direktnog kontakta dve sile.