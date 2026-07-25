Državljanka Srbije Vera P. (41), poreklom iz okoline Požege, brutalno je ubijena u Dalasu, u SAD-u, a njenom dečku bodibilderu Doniju N. B. (38) stavljene su lisice na ruke. Biće sahranjena na groblju, gde je poslednji put bila prošle godine kako bi se oprostila od svog oca, a porodica i prijatelji skupljaju novac da je prevezu u Srbiju!

Kako su potvrdili članovi porodice, Vera je bila majka dvoje dece i godinama je živela u Sjedinjenim Američkim Državama. Nestanak je prijavljen policiji u subotu, pošto je prestala da odgovara na telefonske pozive i poruke. Prema rečima rođaka, njen telefon je tog dana poslednji put bio aktivan, a zbog procedure zvanična potraga započela je u nedelju.

Istraga je ubrzo bila usmerena ka njenom partneru, koji je policiji tvrdio da ne zna gde se Vera nalazi. Međutim, istražitelji su utvrdili da je njen mobilni telefon poslednji put registrovan upravo u njegovoj kući, što je dodatno pojačalo sumnju. Dva dana nakon prijave nestanka usledio je najteži mogući ishod - telo četrdesetjednogodišnje žene pronađeno je u automobilu. Njoj su nanesene teške povrede.

- Sumnja se da ju je dečko brutalno pretukao dok nije izdahnula zbog ljubomore. Poslednji put je živa viđena na jednoj žurci gde su bili zajedno, a zatim dva dana niko ništa nije znao o njoj. Sa stravičnim povredama pronađena je u automobilu bez znakova života - navodi izvor blizak istrazi.

Inače, porodica i prijatelji Vere P., poreklom iz sela Uzići kod Požege pokrenuće akciju prikupljanja sredstava za transport njenog tela u Srbiju, gde će biti sahranjena. Istovremeno, njeni prijatelji u Americi već prikupljaju novčanu pomoć kako bi omogućili da njeni posmrtni ostaci budu dopremljeni u rodni kraj.

Prema rečima njenog rođaka Velimira Pitulića, za transport je potrebno oko 40.000 evra.

- Vera će biti sahranjena u Uzićima. Poslednji put je ovde bila prošle godine, kada je došla na sahranu svog oca - kaže Velimir Pitulić.

Kako navodi, porodica je za tragediju saznala u utorak oko 17 sati, kada su ih kontaktirali Verini prijatelji iz Sjedinjenih Američkih Država.

- Vera je pre 14 godina otišla u Ameriku. Bila je udata za Egipćanina, iz tog braka ima dvoje dece, ali se kasnije razvela. Prema informacijama koje smo dobili od njenih prijatelja, u noći između petka i subote bila je sa partnerom Amerikancem na jednoj zabavi, dok su deca bila kod oca. Kada nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom, prijatelji su prijavili njen nestanak policiji. Pošto je kod njih pravilo da prođe 24 sata od prijave nestanka, oni su potragu počeli u nedelju - priča njen rođak.

Vera je, kako navodi, pronađena mrtva u automobilu.

- Potvrđeno nam je da je muškarac koji je te večeri bio sa njom uhapšen. Rečeno nam je da je Vera preminula od posledica teških telesnih povreda. Ostale okolnosti slučaja utvrđuju istražni organi - kaže Velimir Pitulić.

Prema njegovim rečima od prijatelja su dobili određene informacije o događajima koji su prethodili njenom nestanku. Verin partner je bio pijan na toj zabavi, bio je ljubomoran i svađali su se, pa je ona insistirala da odu. Zajedno su otišli.

- Šta se tačno dogodili i gde ne znamo, utvrdiće policija - kaže roađak.

Iza Vere je ostalo dvoje dece, dok u Srbiji ima dvojicu braće. Jednog od njih vest o tragediji zatekla je u Nemačkoj, odakle je krenuo ka Srbiji kako bi zajedno sa porodicom organizovao transport i sahranu.

- Vera je bila divna osoba, uvek nasmejana i vedrog duha. Nikada nije govorila da ima bilo kakvih problema. Ovo je veliki šok za celu porodicu - kaže njen rođak.

Porodica će narednih dana otvoriti namenski račun za prikupljanje pomoći, dok se istovremeno akcija prikupljanja sredstava organizuje i među Verinim prijateljima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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