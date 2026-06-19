Kristijan B., star svega 19 godina izazvao je veliku tragediju početkom maja kod Novog Pazara u kojoj je poginula jedna porodica, a od zadobijenih povreda je i sam izdahnuo! Kristijan je divljao po putu bez pojasa, sa probnom dozvolom, zbog čega je u smrt otišlo njih četvoro!

Četvoro ljudi poginulo je na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Pilareta, kada su se sudarila dva automobila. Za nesreću se sumnjiči vozač „golfa“ Kristijan B. (19) koji se sudario sa „opel astrom“ iz suprotnog smera. On je takođe među stradalima.

Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo kada je vozač „golfa 7“ novopazarskih registarskih oznaka, krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao da pretekne više vozila. Tom prilikom je, prema rečima svedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario s vozilom „opel astra“ koje je dolazilo iz pravca Raške.

Za volanom „opela“ nalazio se Vlastimir S. (69), dok je na mestu suvozača u tom vozilu bio Mirko V. (45). U istom automobilu bili su i Kosana V. (55) i V. M. (46).

Na licu mesta poginuli su vozač „golfa“ Kristijan B., kao i vozač i suvozač iz „opela“.

Putnica iz „opela“ Kosana V. podlegla je teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj žrtava tada porastao na četiri.

Kako se navodilo, pored Kristijana nastradali su Vlastimir, njegova supruga Kosana, kao i njen brat Mirko. Nažalost, nije im bilo spasa, kao i mladom Kristijanu.

- Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na putu Novi Pazar - Raška, u OB Novi Pazar dovezeno je troje povređenih u veoma teškom stanju, s povredama opasnim po život. Uprkos naporima lekara i multidisciplinarnih timova, jedna od povređenih osoba podlegla je povredama tokom noći, čime je broj stradalih porastao na četiri.

Prema informacijama do kojih je tada došao Sandžak Danas, putnici u vozilu “opel” bili su vezani sigurnosnim pojasevima, dok je nakon sudara na kilometar satu tog vozila ostala brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju propisanom saobraćajnim znakom na toj dionici puta.

Sa druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vozač Volkswagen Golfa VII, Kristijan B. nije koristio sigurnosni pojas u trenutku nesreće. Takođe, kako saznajemo, mladi vozač Golfa posedovao je probnu vozačku dozvolu, a vozilom je upravljao nakon 23 časa, što predstavlja dodatni saobraćajni prekršaj prema važećim propisima.

Prema rečima više osoba koje su poznavale nastradalog tinejdžera, on je i ranije bio sklon rizičnoj vožnji i saobraćajnim prekršajima, navodi portal sandzakdans.rs



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