Za sve koji žele da investiraju u voćarsku proizvodnju ili traže gotov zasad koji već daje rod, u Grockoj se prodaje voćnjak površine 50 ari sa više od 250 stabala voća.

Voćnjak se nalazi na atraktivnoj lokaciji, svega deset minuta od isključenja sa auto-puta kod Vrčina, a do samog placa vodi nasut put dug oko 700 metara, kojim bez problema mogu da prođu i teretna vozila.

Zasađeno više od 250 stabala

Na placu se nalazi ukupno 200 stabala trešanja raspoređenih u tri različite sorte.

Od toga je:

100 stabala staro šest godina

100 stabala staro četiri godine

Pored trešanja, voćnjak sadrži i:

50 stabala kajsije starih šest godina

10 stabala šljive starih četiri godine

Prema navodima vlasnika, u voćnjaku je ostalo još šljiva za berbu, kao i poneka trešnja.

Spreman za dalju proizvodnju

Kupcu neće biti potrebna velika dodatna ulaganja, jer je zasad već formiran i u punom razvoju.

Za one koji nemaju sopstvenu mehanizaciju ili iskustvo u održavanju voćnjaka, postoji mogućnost da angažuju čoveka koji već održava zasad i upoznat je sa svim radovima.

Vlasnik ističe da je narednih godina potrebno redovno održavanje i berba, dok je najveći posao oko podizanja voćnjaka već završen.

Cena

Kompletno imanje sa voćnjakom prodaje se po ceni od 28.500 evra.

Zbog blizine Beograda, dobre saobraćajne povezanosti i već razvijenog zasada, ova nekretnina može biti odlična prilika kako za profesionalne voćare, tako i za one koji žele dodatni prihod od poljoprivredne proizvodnje.