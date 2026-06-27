Za sve koji žele da investiraju u voćarsku proizvodnju ili traže gotov zasad koji već daje rod, u Grockoj se prodaje voćnjak površine 50 ari sa više od 250 stabala voća.
Voćnjak se nalazi na atraktivnoj lokaciji, svega deset minuta od isključenja sa auto-puta kod Vrčina, a do samog placa vodi nasut put dug oko 700 metara, kojim bez problema mogu da prođu i teretna vozila.
Zasađeno više od 250 stabala
Na placu se nalazi ukupno 200 stabala trešanja raspoređenih u tri različite sorte.
Od toga je:
- 100 stabala staro šest godina
- 100 stabala staro četiri godine
Pored trešanja, voćnjak sadrži i:
- 50 stabala kajsije starih šest godina
- 10 stabala šljive starih četiri godine
Prema navodima vlasnika, u voćnjaku je ostalo još šljiva za berbu, kao i poneka trešnja.
Spreman za dalju proizvodnju
Kupcu neće biti potrebna velika dodatna ulaganja, jer je zasad već formiran i u punom razvoju.
Za one koji nemaju sopstvenu mehanizaciju ili iskustvo u održavanju voćnjaka, postoji mogućnost da angažuju čoveka koji već održava zasad i upoznat je sa svim radovima.
Vlasnik ističe da je narednih godina potrebno redovno održavanje i berba, dok je najveći posao oko podizanja voćnjaka već završen.
Cena
Kompletno imanje sa voćnjakom prodaje se po ceni od 28.500 evra.
Zbog blizine Beograda, dobre saobraćajne povezanosti i već razvijenog zasada, ova nekretnina može biti odlična prilika kako za profesionalne voćare, tako i za one koji žele dodatni prihod od poljoprivredne proizvodnje.
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