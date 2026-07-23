Iz daljine su čuli automobil koji je proizvodio neuobičajeno glasnu buku, pa su odlučili da detaljnije provere o čemu je reč.

Jedan od inspektora uzeo je dvogled i tada primetio neobičan detalj na krovu Folksvagen Pasata koji im se približavao. Kada je vozilo zaustavljeno, usledilo je još veće iznenađenje.

Na krovu automobila nalazio se kompletan izduvni sistem, dok ispod vozila auspuha uopšte nije bilo.

U automobilu su bila dvojica mladića starih između 18 i 20 godina. Inspektori su u prvi mah pomislili da je auspuh otpao tokom vožnje i da ga vozači prevoze do najbližeg servisa. Međutim, mladići su ubrzo priznali da su ga sami skinuli kako bi njihov Pasat bio što glasniji tokom vožnje.

Prema rečima inspektora, reč je o ljubiteljima automobila i zvuka motora, zbog čega su se odlučili na ovu neobičnu prepravku.

Takav automobil nije smeo da nastavi vožnju, pa je odmah isključen iz saobraćaja. Vozaču je naređeno da vrati izduvni sistem na mesto koje je predvideo proizvođač pre nego što ponovo sedne za volan.

Mladići su zatim pored puta postavili dizalice, podigli automobil i za kratko vreme ponovo ugradili kompletan auspuh. Inspektori su priznali da ih je iznenadila brzina kojom su obavili posao, pa su im, nakon završene popravke, dozvolili da nastave put.

Ipak, vozač je dobio nalog da se u narednim danima javi u ovlašćeni servis ili na tehnički pregled kako bi stručnjaci potvrdili da je izduvni sistem pravilno vraćen na svoje mesto.

Norveški inspektori upozorili su da vožnja bez auspuha nije samo izuzetno bučna, već može biti i opasna, jer postoji mogućnost da izduvni gasovi dospeju u putničku kabinu i ozbiljno ugroze zdravlje putnika.