Neprijatan miris iz usta može biti neprijatna pojava koja utiče na samopouzdanje, ali često nije znak ozbiljnog zdravstvenog problema. Najčešći uzroci su nedovoljna oralna higijena, određene namirnice, suva usta ili nedovoljan unos tečnosti.

Pored redovnog pranja zuba i održavanja higijene usne duplje, postoje i prirodni načini koji mogu pomoći da dah bude svežiji.

1. Peršun – prirodni osveživač daha

Peršun je jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika protiv neprijatnog zadaha. Zahvaljujući hlorofilu koji sadrži, može pomoći u neutralisanju neprijatnih mirisa.

Najjednostavniji način je da nakon obroka sažvaćete nekoliko listova svežeg peršuna. Možete ga dodati i u salate ili smutije.

2. Zeleni čaj – pomoć protiv bakterija

Zeleni čaj je bogat antioksidansima, a pojedina njegova jedinjenja mogu doprineti smanjenju količine bakterija u ustima.

Redovno ispijanje zelenog čaja može pomoći da dah bude prijatniji, a kod nekih ljudi može imati i osvežavajući efekat kada se koristi nakon obroka.

3. Jabukovo sirće – oprezno sa količinom

Jabukovo sirće se često koristi kao prirodni dodatak za različite namene, a neki ga koriste i za osvežavanje daha.

Kašičica jabukovog sirćeta razblažena u čaši vode može se koristiti za ispiranje usta nakon obroka. Ipak, važno je ne preterivati, jer kiseline mogu oštetiti zubnu gleđ ako se često i nerazblaženo koriste.

4. Kim – začin koji osvežava

Semene kima mogu pomoći kod neprijatnog zadaha jer podstiču lučenje pljuvačke, koja prirodno pomaže u čišćenju usne duplje.

Nekoliko semenki kima nakon obroka može biti jednostavan način za osveženje daha, a od njega se može napraviti i čaj.

5. Cimet – prirodna aroma protiv neprijatnih mirisa

Cimet nije samo popularan začin, već poseduje i određena antibakterijska svojstva.

Čaj od cimeta ili mala količina ovog začina može doprineti prijatnijem mirisu daha, posebno nakon obroka.

6. Beli luk – neočekivani saveznik

Iako je poznat po intenzivnom mirisu koji ostavlja nakon konzumacije, beli luk sadrži jedinjenja sa antibakterijskim svojstvima.

Umerena količina može doprineti smanjenju određenih bakterija u organizmu, ali zbog sopstvenog jakog mirisa nije prvi izbor kada želite trenutno svež dah.

7. Voda – najjednostavnije rešenje

Jedan od najčešćih uzroka neprijatnog zadaha jeste dehidratacija.

Redovan unos vode tokom dana pomaže da se isperu ostaci hrane i bakterije iz usta, a istovremeno podstiče stvaranje pljuvačke koja ima važnu ulogu u održavanju oralne ravnoteže.

Najvažnija je svakodnevna rutina

Prirodni sastojci mogu pomoći da se privremeno osveži dah, ali ne mogu zameniti osnovnu oralnu higijenu. Redovno pranje zuba, čišćenje jezika, dovoljan unos vode i kontrolni pregledi kod stomatologa ostaju najvažniji koraci za dugotrajno svež dah.