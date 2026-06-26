Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru podneće, po nalogu nadležnog tužilaštva, krivičnu prijavu protiv N. I. (42) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

Kako je saopšteno, policijski službenici su sinoć u mestu Požega zaustavili automobil marke "folksvagen" kojim je upravljao osumnjičeni. Kontrolom je utvrđeno da registarske oznake postavljene na vozilu ne pripadaju tom automobilu.

Daljom proverom ustanovljeno je da je N. I. upravljao vozilom pod dejstvom opijata i sa 1,91 promil alkohola u organizmu, bez vozačke dozvole, kao i da je automobilu istekla registracija.

Osumnjičeni je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama policije, a osim krivične prijave, protiv njega će biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave.

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