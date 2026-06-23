Ta poruka usledila je nakon prve poruke u kojoj je tražen otkup od više miliona dolara. Istražitelji su verovali da su obe poruke autentične i da potiču od otmičara. U drugoj poruci je navedeno da je Nensi Gatri mrtva - i da otmičari nisu imali nameru da je ubiju, već da je preminula ubrzo nakon otmice, prema navodima policijskih izvora.

Porodica je odgovorila emotivnim video-snimkom 7. februara, u kojem je Savana Gatri rekla: „Primili smo vašu poruku i razumemo.“

CNN piše da im je sadržaj druge poruke bio poznat, kao i lokalnoj televizijskoj stanici iz Tuksna u Arizoni, koja je primila obe poruke, kao i da su pristali na zahtev policije i porodice da ne objavljuju sadržaj obe poruke kako bi se eventualne buduće komunikacije sa otmičarem ili otmičarima mogle potvrditi kao autentične.

Pitanja u vezi sa porukom o otkupu ponovo su se pojavila u ponedeljak nakon što je osnivač TMZ-a Harvi Levin objavio video u kojem se osvrnuo na izveštaje o pismu povezanom sa Nensi Gatri.

Levin je rekao da su netačne tvrdnje da je primio poruku u kojoj se Savani Gatri i njenoj porodici upućuje izvinjenje zbog otmice i smrti Nensi Gatri.

Prema Levinovim rečima, u poruci je stajalo da je Nensi Gatri „uplašena, ali dobro“, bez ikakvog pominjanja izvinjenja ili njene smrti.

Levin je rekao da je TMZ primio nekoliko imejlova od osobe koja je tvrdila da zna ko su navodni otmičari i gde se Nensi Gatri nalazi, tražeći oko 100.000 dolara u zamenu za informacije.

„Postojalo je nešto u vezi sa tim imejlovima što me je navelo da poverujem da je ta osoba možda zaista znala ko su otmičari“, rekao je on.

Levin je naveo da FBI nikada nije platio osobi koja je slala imejlove, čak ni nakon što je TMZ ponudio da sam plati traženi iznos.

Kancelarija šerifa okruga Pima, koja vodi istragu od nestanka Nensi Gatri pre oko pet meseci, saopštila je CNN-u u ponedeljak da je istraga i dalje „aktivna i u toku“, a sva ostala pitanja u vezi sa porukama o otkupu uputila je FBI-ju.

Potraga se nastavlja

Prošlo je više od 20 nedelja otkako je Gatri prijavljena kao nestala 1. februara, nakon što su sigurnosne kamere u njenoj kući u Arizoni snimile maskiranog muškarca koji je nosio pištolj.

Uprkos opsežnoj istrazi nadležnih organa i pomoći članova zajednice, pojavilo se vrlo malo odgovora o tome gde se Gatri nalazi ili šta joj se moglo dogoditi.

Tokom istrage, različiti mediji primili su navodne poruke o otkupu od osoba koje tvrde da su umešane u njen nestanak. Međutim, zvaničnici su malo govorili o autentičnosti tih pisama, pa su pitanja o njihovoj verodostojnosti ostala bez odgovora.