Meštani Starčeva gde se nedavno dogodila eksplozija kažu da je tragedija posebno pogodila porodicu nastradalog Dragana P. (30), koja je i ranije preživela veliki gubitak.

Kako je za Kurir ispričala bliska komšinica, Dragan i Aleksandar u čijem dvorištu je došlo do nesreće, bili su dobri prijatelji, radili su zajedno.

- Dragan je radio zajedno sa njim, bili su dobri prijatelji. Dragan je ranije živeo ovde u Starčevu, ali se kasnije sa majkom i bratom preselio. Otac mu je preminuo i ta porodica je već prošla kroz veliku tragediju. Sad ih je zadesila nova nesreća, stvarno je strašno, svi smo potreseni - kaže ona za Kurir.

Drugi meštani navode da su i Aleksandar i Dragan bili vredni i dobri ljudi, zbog čega niko ne može da poveruje da ih više nema. Aleksandrovi roditelji su takođe preminuli, ali iza sebe je ostavio rođenog brata.

Podsetimo, velika tragedija dogodila se u petak oko 22 sata u dvorištu porodične kuće u Proletnjoj ulici u Starčevu kraj Pančeva. Dve osobe su poginule, a jedna je povređena.

- Dragan P. je poginuo, dok su Aleksandar F. i S. V. povređeni. Alekasandar je zadobio teške povrede i hitno je prebačen iz Pančeva u Beograd, gde mu je čak bio amputiran deo noge. Međutim posle višesatne borne lekara mladić je takođe preminuo. Nesretni Dragan P. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - navodi izvor blizak istrazi i dodaje zastrašujuće detalje.

Alo/Kurir

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