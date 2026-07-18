Vladimir R. (42) pronađen je mrtav u jednoj sobi na 10. spratu jednog beogradskog hotela. Telo muškarca bilo je u kadi, a na glavi je imao najlon kesu, koja je oko vrata bila obmotana selotejp trakom.

Prvi rezultati istrage pokazali su da je Vladimir R. izvršio samoubistvo, a na stolu je pronađeno oproštajno pismo. U njemu je, kako se tada saznalo, naveo da je motiv samoubistva njegova teška bolest.

Vladimir R. je još prethodnog dana iznajmio sobu u hotelu, a sumnjalo se da se istog dana i ubio. Vrata sobe bila su zaključana sa unutrašnje strane, a njegovo telo pronašao je jedan od zaposlenih radnika.

Tragedija se dogodila 2014. godine.

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