Odgovarajući na pitanje tokom jučerašnjeg brifinga u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi u narednim danima otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o usklađivanju bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta - Beograd.

Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj mogao bi da bude uspostavljen u roku od jednog do dva meseca, ali nije precizirao tačan datum, prenosi portal Dunaharaszti.

Srpska deonica brze pruge na pravcu Beograd - Budimpešta otvorena je u oktobru prošle godine, kada je u saobraćaj puštena pruga između Beograda i Subotice.

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