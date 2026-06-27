Nesreća se dogodila 10. juna u pustinji Mohave tokom noćne obuke u uslovima smanjene vidljivosti, kada je na vojnika na poligonu naletelo oklopno vozilo teško oko 27 tona, preneo je ABC.

Poginuli vojnik, 29-godišnji Adrian Bonsi, bio je inženjer raspoređen u 3. pešadijsku diviziju u Fort Stjuartu u Džordžiji.

U jedinicu je prešao nedavno, a u vojsci je služio od 2023. godine. Vojska je saopštila da je nesreća i dalje pod istragom.

Bonsi je učestvovao u velikoj vežbi u Nacionalnom centru za obuku u pustinji Mohave, gde se jedinice pripremaju za potencijalna raspoređivanja kroz simulaciju borbenih uslova.