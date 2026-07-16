USKOK je, ne otkrivajući detalje, saopštio da hapšenja i takozvane hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njegovom nalogu sprovodi Samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva odbrane Hrvatske u saradnji sa policijskim upravama Zagreba, Istre i Zadra.

Kako se navodi u saopštenju, akcija se sprovodi na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije protiv dve osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna krivična dela.

Dodaje se da će nakon saslušanja osumnjičenih biti doneta odluka o daljem postupanju u ovom slučaju, odnosno da li će protiv njih biti pokrenuta istraga i zatražen pritvor.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine obavljao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javnih nabavki Ministarstva odbrane Hrvatske.

Od 1. januara 2022. godine raspoređen je u Upravu za materijalne resurse Ministarstva odbrane Hrvatske, a njegov premeštaj privukao je pažnju javnosti zbog navoda o policijskoj istrazi, koje Ministarstvo odbrane nikada nije potvrdilo niti dodatno obrazložilo svoju odluku.

Kako nezvanično saznajemo, istražitelji bivšeg šefa nabavke Ministarstva odbrane Hrvatske Ivicu Devčića terete da je pogodovao vlasnici zagrebačke firme Design Vision prilikom dodele poslova za nabavku opreme za vojsku.

Protiv njega je prijavu podnela Vojna policija, a navodno je reč o poslovima od pre sedam ili osam godina. Devčić je, sumnjaju istražitelji, delio postupke nabavke na manje celine kako bi mogao da sprovodi takozvane jednostavne postupke, u kojima se pozivi šalju na najmanje tri firme.

Na taj način obezbeđivano je da firma Design Vision ima najpovoljniju ponudu.

Vrednost tako dodeljenih poslova, koji su se odnosili na nabavku čizama i slične opreme, iznosila je nekoliko desetina hiljada evra.

(Jutarnji)

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